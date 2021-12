"Kein direkter Kontakt": Funkel wird nicht Hannover-Trainer

Gegen den HSV wird Christoph Dabrowski auf der Bank von Hannover 96 sitzen, länger aber nicht. Aussichtsreicher Kandidat auf den Posten ist Daniel Thioune, zu Friedhelm Funkel gab es "keinen Kontakt".

Für Sportchef Marcus Mann ist Christoph Dabrowski "der richtige Kandidat für dieses Spiel". Mann meint damit das Nordderby am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den HSV. In dieser Partie wird der U23-Coach der Hannoveraner als Chef auf der Bank sitzen. Länger nicht. Das steht fest. Am Montag soll ein neuer Chefcoach präsentiert werden. An diesem Fahrplan hält Marcus Mann fest. Aussichtsreicher Kandidat auf die Nachfolge des am Montag freigestellten Trainers Jan Zimmermann ist der Ex-HSV-Coach Daniel Thioune. Mann mag das nicht bestätigen. Nur so viel: Der in der Gerüchteküche aufgetauchte Friedhelm Funkel wird es nicht. "Zu ihm gab es keinen direkten Kontakt", erzählt Mann.

Wir sind im Abstiegskampf angekommen. Marcus Mann

Bis Montag soll es also Dabrowski richten. "Den Turnaround schaffen", wie er es selbst nennt. Im Optimalfall wären das drei Punkte gegen die Hamburger. Aber der HSV hat seit 12 Spielen nicht mehr verloren - und 96 seit acht Liga-Partien nicht mehr gewonnen. In den letzten beiden Spielen gegen Paderborn und in Karlsruhe gelang nicht mal mehr ein Tor. Und 96 rutschte auf den Relegationsplatz ab. "Wir sind im Abstiegskampf angekommen", sagt Mann. "Jeder muss wissen, was die Stunde geschlagen hat."

Dabrowski leitet erste Einheiten

Dabrowski, der seit 2013 im 96-Nachwuchs als Trainer arbeitet, hat am Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag seine ersten Einheiten geleitet. Ob er die Mannschaft personell verändern will, weiß er noch nicht. Die Trainingseindrücke bis zum Spiel am Sonntag zählen noch. Klar ist für den 43-Jährigen aber schon, dass "die Mannschaft intakt ist". Und fit. "

Kompliment an Jan Zimmermann", lobt Dabrowski seinen Vorgänger. Im 96-Kader sieht der Interimscoach "Qualität und Potenzial. Dieses Potenzial muss geweckt werden." Schließlich will Dabrowski am Sonntag etwas Zählbares mitnehmen. Und dass er zusammen mit HSV-Trainer Tim Walter zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert hat, ist "sicher kein Nachteil".