Kein Deutscher in der Startelf: "Trostlose Nullnummer" mit Alleinstellungsmerkmal

Das Spiel zwischen Cottbus und Wolfsburg im April 2001 war zum Vergessen und dennoch schaffte es dieses 0:0 in die Annalen der Bundesliga.

Über dem kicker-Spielbericht jenes 6. April 2001 stand das, was Fußballspiele abqualifiziert: "Trostlose Nullnummer" - das war das 0:0 zwischen Energie Cottbus und dem VfL Wolfsburg. Es war das Auftaktspiel des 28. Spieltags am Freitagabend, die Lausitzer kämpften als Aufsteiger natürlich gegen den Abstieg, die Niedersachsen standen im Niemandsland der Tabelle.

Und doch hatte dieses durch und durch unspektakuläre Spiel für ein Novum in der damals 37-jährigen Geschichte der Bundesliga gesorgt. Energie-Trainer Eduard Geyer hatte nämlich elf Spieler in die Startelf gepackt, von denen kein einziger für den DFB spielberechtigt gewesen wäre.

Und selbiges galt auch für die drei Spieler, die Geyer einwechselte. Im Spieltagskader der Cottbuser standen mit Ersatztorwart Thomas Köhler und Jörg Scherbe nur zwei Akteure mit einem deutschen Hintergrund.

Es bringt doch nichts, unsere deutschen Stars immer nur in Watte zu packen und die Ausländer die Drecksarbeit machen zu lassen. Eduard Geyer

Was 21 Jahre später fern jeglicher Auffälligkeiten ist, war damals Thema eine Grundsatzdebatte. "Ich finde es gut, dass die Ausländer so stark sind. Auch für unsere Nationalmannschaft. Es bringt doch nichts, unsere deutschen Stars immer nur in Watte zu packen und die Ausländer die Drecksarbeit machen zu lassen. Die jungen Deutschen sollen rackern, sich den Arsch aufreißen und sich die Stammplätze durch mehr Engagement zurück erkämpfen", sagte Geyer direkt nach Abpfiff, als er auf den besonderen Umstand angesprochen wurde.

Novum sechs Jahre nach dem Bosman-Urteil

Das Novum in der Bundesliga-Geschichte ereignete sich sechs Jahre nach dem Bosman-Urteil, was auch dazu führte, dass ab der Spielzeit 1996/97 eine neue Ausländerregelung eingeführt wurde, derzufolge Spieler aus den UEFA-Mitgliedsverbänden in unbegrenzter Zahl eingesetzt werden durften.

St. Pauli und Freiburg: Startelf mit ausschließlich DFB-Spielern

Die letzte Startelf nur mit deutschen Spielern hatte der SC Freiburg am 19. Spieltag der Saison 2018/19 beim 2:4 gegen die TSG Hoffenheim. Seit der Saison 2002/03 gab es nur zwei Teams, die mit einer komplett deutschen Startelf aufliefen - der FC St. Pauli und eben wieder Freiburg. Die Kiezkicker boten eine solche Startelf in der Spielzeit 2010/11 viermal auf, die Breisgauer bisher insgesamt 18-mal: 13-mal in der Saison 2018/19, dreimal in 2017/18 und zweimal in 2016/17.