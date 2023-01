Kein Comeback: Tagovailoa fehlt Miami auch gegen Buffalo

Die Miami Dolphins müssen das Wild-Card-Spiel der NFL-Play-offs 2023 ohne Tua Tagovailoa austragen. Der Quarterback ist nach wiederholten Gehirnerschütterungen in der laufenden Saison nicht spielfähig.

Zum ersten Mal nach sechs Jahren und erst zum dritten Mal in den letzten 20 Jahren stehen die Miami Dolphins in den Play-offs der NFL - und müssen nun auf den Mann verzichten, der sie zu einem großen Teil dorthin geführt hat. Wie Head Coach Mike McDaniel am Mittwoch in einer Pressekonferenz mitteilte, hat Quarterback Tua Tagovailoa keine ärztliche Freigabe für Football-Aktivitäten erhalten.

Bedeutet: Beim Wild-Card-Spiel gegen die Buffalo Bills am Sonntagabend (19 Uhr MEZ) wird Tagovailoa nicht auflaufen können.

Der Ausfall war innerhalb der Liga bereits erwartet, zum Wohle der Gesundheit des jungen Spielmachers sogar erhofft worden. Im Spiel gegen die Green Bay Packers am ersten Weihnachtsfeiertag hatte er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen - vermutlich bereits die dritte in der laufenden Saison.

Am 3. Spieltag hatte er beim Regular-Season-Duell mit den Bills bereits Anzeichen einer Gehirnerschütterung gezeigt, hatte aber zu Ende gespielt und wenige Tage später die Freigabe für das Spiel gegen die Cincinnati Bengals erhalten. Dort war er mit dem Kopf auf den Boden geknallt und in der Folge vom Feld getragen worden. Er hatte in diesen Minuten auch krampfartige Anfälle an den Armen.

Im Anschluss wurde eine Gehirnerschütterung auch offiziell bestätigt. Tagovailoa spielte daraufhin drei Wochen lang nicht, die NFL passte nach der ligaweiten Empörung ihre Regularien an. Seit der erneuten Diagnose nach dem Packers-Spiel ist der Hawaiianer im sogenannten "concussion protocol" der NFL - und wird dort vorerst bleiben.

Bridgewater oder Thompson: Wer ersetzt Tagovailoa?

Wer "Tua" gegen die Bills vertritt, steht noch nicht vollständig fest. Eigentlich wäre Teddy Bridgewater der etatmäßige Ersatzmann - doch der hatte sich allerdings vor zwei Wochen den kleinen Finger an der Wurfhand gebrochen. Laut McDaniel ist ein Einsatz des 30-Jährigen "unsicher".

Sollte Bridgewater nicht auflaufen können, wird der dritte Quarterback Skylar Thompson erneut übernehmen. McDaniel sagte, man bereite sich darauf vor, dass Thompson starten werde. Thompson, ein Siebtrunden-Pick im vergangenen Draft, hatte bereits in den vergangenen beiden Regular-Season-Spielen gegen die New England Patriots (21:23) und die New York Jets (11:6) gespielt, seine NFL-Tauglichkeit aber nur bedingt unter Beweis gestellt.

Bei aller Unsicherheit rund um Tagovailoas Zukunft steht jedenfalls fest: Ohne ihren hochveranlagten Spielmacher werden die Dolphins, die ihr Play-off-Ticket in der finalen Week 18 ohne eigenen Touchdown gesichert hatten, bei den Bills um Josh Allen krasser Außenseiter sein.