Kein Budget: Rot-Weiß Erfurt stellt vorerst keine U-23-Mannschaft

Der FC Rot-Weiß Erfurt wird in der kommenden Saison keine U-23-Mannschaft an den Start bringen. Die erforderlichen finanziellen Mittel dafür konnten die Thüringer nicht aufbringen.

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Anfang Februar gab der FC Rot-Weiß Erfurt bekannt, künftig eine U-23-Mannschaft am Spielbetrieb in der Landesklasse teilnehmen lassen zu wollen. Bereits damals bekräftigen die Thüringer allerdings, dass die Finanzierung bis zur Meldefrist gesichert sein müsse, ansonsten würde kein Team gemeldet. "Diese Verfahrensweise entspricht der bisherigen Leitlinie, im Verein nur das umzusetzen, was auch finanziell abgesichert ist", hieß es in der Erfurter Pressemitteilung seinerzeit.

Die angepeilte finanzielle Grundlage wurde deutlich verfehlt, eine Anmeldung am Spielbetrieb ist damit vorerst vom Tisch, wie der Verein am Freitag mitteilte. "Ziel für den Verein in den letzten Jahren war neben der Beendigung des Insolvenzverfahrens, die Zertifizierung als Leistungszentrum des DFB. Die Wiederaufstellung einer U 23 wäre ein notwendiger weiterer Schritt gewesen, für den uns aber momentan die notwendigen finanziellen Mittel fehlen."

In den vergangenen Monaten habe es sehr gute Gespräche mit möglichen Spielern, Trainern und Mannschaftsbetreuern für das Vorhaben U 23 gegeben. Trotz intensiver Gespräche mit Sponsoren und öffentlichen Aufrufen seien aber nur rund 30 Prozent der benötigten Gelder zugesagt worden. Zu wenig für die Verantwortlichen, die jedoch das Thema U 23 künftig nicht aus den Augen verlieren wollen. Die Absage für eine Meldung stelle nicht die generelle Vorstandsentscheidung aus dem Februar infrage.