Kein Bruch, kein Riss: Shiffrin arbeitet nach Sturz an Comeback

Mikaela Shiffrin arbeitet nach ihrem Abflug von der Tofana-Strecke in Cortina d'Ampezzo an ihrem Comeback. Bald könnte es so weit sein.

Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Cortina d'Ampezzo war Mikaela Shiffrin auf der Abfahrt schwer gestürzt. Die 28-Jährige landete im Fangzaun, wurde mehrere Minuten behandelt, ehe sie humpelnd und gestützt die Piste in Richtung Hubschrauber verließ. Später gab es leichte Entwarnung, denn die Kreuzbänder waren immerhin intakt. Trotzdem war Shiffrin zu einer Pause gezwungen.

Diese könnte nun bald vorbei sein, denn in Innsbruck arbeitet die Dominatorin aktuell schon wieder an ihrem Comeback. "Mikaela geht es relativ gut, den Umständen entsprechend. Es ist nichts Gröberes passiert, kein Knochenbruch, keine Bänder gerissen», sagte US-Alpindirektor Patrick Riml am Dienstag im ORF. Es sei eine Überdehnung des Innenbandes im Knie festgestellt worden.

"Müssen geduldig sein"

Eine Rückkehr könnte am 10. und 11. Februar in Soldeu (Andorra) möglich sein, sagte Riml. "Oft einmal macht man einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück", sagte er. "Wir müssen geduldig sein, sagen wir so." Die für das kommende Wochenende vorgesehenen Speed-Events in Garmisch-Partenkirchen waren am Montag wetterbedingt abgesagt worden.

In ihrer Abwesenheit pirschte sich Lara Gut-Behrami an die Gesamtweltcup-Führende heran. Nach ihrem 42. Weltcup-Sieg am Kronplatz liegt die Schweizerin nur noch 95 Punkte hinter Shiffrin auf Platz zwei.