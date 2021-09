Kein Ausfall: Gulacsi steht gegen Bayern im Tor

RB Leipzig kann im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern München (18.30 Uhr, LIVE! auf kicker) auf Peter Gulacsi setzen.

Der Stammtorwart der Sachsen trainierte nach seiner Länderspielreise zur ungarischen Nationalmannschaft am Mittwochnachmittag erstmals wieder mit seinen Leipziger Kollegen und steht damit am Samstag beim großen Kracher in der noch jungen Bundesliga-Saison zur Verfügung.

Gulacsi war im WM-Qualifikationsspiel zwischen den Nationalteams Albaniens und Ungarns (1:0) am vergangenen Sonntag Mitte der ersten Halbzeit mit dem albanischen Angreifer Bekim Balaj (30) zusammengeprallt und anschließend zur Halbzeitpause ausgewechselt worden. Nachdem bereits erste Untersuchungen des Ärzteteams der ungarischen Nationalmannschaft keine schwereren Blessuren an Wirbelsäule und Kopf des 31-Jährigen ergeben hatten, war Gulacsi am Dienstag nach Leipzig zurückgekehrt.

Dort bestätigte sich bei weiteren Untersuchungen, dass der Zusammenprall bei der Nummer 1 von RB keine nennenswerten Folgen hatte.

Angelino am Start, Halstenberg passt

Mit der Mannschaft trainierte am Mittwoch erneut auch Angelino. Der Linksverteidiger, der zuletzt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel die Ligapartien der Leipziger gegen den VfB Stuttgart (4:0) und beim VfL Wolfsburg (0:1) verpasst hatte, könnte somit für das Duell mit den Münchnern wieder eine Option für den Kader sein.

Noch nicht mit der Mannschaft trainieren konnte Marcel Halstenberg. Der an einer Kapselreizung im Sprunggelenk laborierende Verteidiger trainierte individuell im RB-Leistungszentrum und fällt gegen die Bayern noch aus.