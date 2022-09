Kein absolutes Bekenntnis zu Seoane

Hält Bayer 04 trotz der Krise an Trainer Gerardo Seoane fest? Nachdem die Bosse am Sonntagvormittag getagt hatten, gab Geschäftsführer Simon Rolfes am frühen Nachmittag ein Statement für den Schweizer ab, das aber nicht in Stein gemeißelt ist.

Hat sich noch nicht final festgelegt: Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes. Getty Images