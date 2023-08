Kein Abschlusstraining: Kolo Muani tritt in den Streik

Kurz vor Schließung des Transferfensters will Randal Kolo Muani (24) seinen Wechsel zu Paris St. Germain erzwingen. Der Stürmer fehlte am Mittwoch beim letzten Training vor dem Conference-League-Rückspiel gegen Levski.

Einen Tag vor dem Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation gegen Levski Sofia (Donnerstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) überschattet die Personale Randal Kolo Muani die Vorbereitung im Lager der Frankfurter Eintracht. Wie der Klub am Mittwochvormittag mitteilte, nahm der wechselwillige Stürmer nicht am Abschlusstraining teil.

Als Grund habe er der Sportlichen Leitung der SGE seine Wechselabsichten "zu einem anderen Verein" genannt, bei dem es sich bekanntermaßen um Paris St. Germain handelt. Dass der Top-Angreifer der Hessen nun in den Streik tritt, dürfte die Verhandlungen mit PSG nicht unbedingt erleichtern.

"Wir werden das Spiel gegen Levski Sofia ohne ihn bestreiten"

Zwischen beiden Klubs fand zuletzt weiterhin ein Austausch statt. Die Eintracht-Verantwortlichen hatten nach kicker-Informationen zunächst das Ziel verfolgt, noch an diesem Mittwoch eine Entscheidung herbeizuführen. Frankfurt verlangt 100 Millionen Euro, die sich aus einer Sockelablöse und Bonuszahlungen zusammensetzen könnten; Paris bietet bisher deutlich weniger.

Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist. Markus Krösche

In Frankfurt werden Erinnerungen an den Fall Filip Kostic wach, der seinerzeit einen Wechsel zu Lazio Rom ebenfalls zu erzwingen versucht hatte. "Wir haben Randal anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter", lässt sich SGE-Sportvorstand Markus Krösche zitieren.

"Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben. Wir werden das Spiel gegen Levski Sofia ohne ihn bestreiten. Für uns ist klar: Das Verhalten hat keinen Einfluss auf Transferaktivitäten."