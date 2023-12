Kein Abschied gen Brasilien: Real verlängert überraschend mit Ancelotti

Real Madrid hält an Erfolgstrainer Carlo Ancelotti auch über den Sommer 2024 hinaus fest. Die Königlichen gaben am Freitagmittag bekannt, dass der Vertrag des Italieners vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert wurde.

In den vergangenen Wochen und Monaten kursierten bereits die verschiedensten Namen in der spanischen Hauptstadt. Wer könnte Carlo Ancelotti als Real-Trainer beerben? Der Name Xabi Alonso hielt sich rund ums Könighaus hartnäckig. Und sein Weg zurück zu Real ist praktisch vorgezeichnet. Ancelotti dagegen sollte der erste ausländische Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft werden. Am 5. Juli 2023 hatte Ednaldo Rodrigues, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, das sogar bereits dem brasilianischen Sender "TV Globo" bestätigt.

Umso überraschender kommt, was Real Madrid an diesem Freitagmittag bekannt machte: Ancelotti, der das selbst jüngst in einem Interview zumindest angedeutet hatte, hat seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 30. Juni 2026 verlängert.

Damit soll eine Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden. In seinen fünf Saisons als Trainer der Königlichen hat er schließlich zehn Titel gewonnen: zweimal die Champions League, zweimal die Klub-WM, zweimal den UEFA-Supercup, einmal die spanische Meisterschaft, zweimal die Copa del Rey sowie einmal die Supercopa.

In der laufenden Saison preschte Ancelotti mit Real durch seine Champions-League-Gruppe C und holte in Vergleichen mit Union Berlin, Italiens Meister Napoli und Sporting Braga die vollen 18 Punkte. In La Liga überwintert Real als Tabellenführer und wehrte dabei sogar erfolgreich den Angriff der aktuell punktgleichen Überraschungsmannschaft Girona ab. Stadtrivale Atletico und Barcelona hinken in der heimischen Liga bereits sieben Punkte hinterher.

Bemerkenswert ist auch, wie Ancelotti Real trotz großer Verletzungssorgen seit Saisonbeginn auf Kurs hält. Zudem schaffte es der 64-Jährige, fortlaufend Hoffnungsträger der Zukunft ins Team einzubauen, ohne verdiente Spieler wie Toni Kroos oder Luka Modric auf seinem Weg zu verlieren.