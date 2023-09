Kehrtwende: Stach wechselt doch zu Hoffenheim

Am finalen Wechseltag steht der Transfer des Mittelfeldspielers von Hoffenheim und Mainz nach kicker-Informationen vor dem Abschluss.

Am Donnerstag schien das Thema erledigt zu sein, als der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel den Wechsel von Anton Stach nach Hoffenheim für geplatzt erklärte, "wir spielen die Saison weiterhin mit dem aktuellen Kader". Tags darauf wird nun nach kicker-Informationen eilends daran gearbeitet, den Deal doch noch perfekt zu machen. Demnach ist Heidels Einlassung im Nachhinein als Teil des Pokers einzuordnen.

Hoher, einstelliger Millionenbetrag - Fürth profitiert

Womöglich wurden noch Details nachverhandelt, doch die Größenordnung des Transfers wurden nach kicker-Informationen nicht wesentlich verändert. Demnach überweisen die Kraichgauer etwa 10 Millionen Euro nach Mainz, durch Boni könnten weitere zwei Millionen dazukommen. Sollte die TSG Stach dereinst weiterverkaufen, dürfte auch der FSV mitverdienen wollen. So wie nun die SpVgg Greuther Fürth noch profitieren dürfte, von wo Stach nach Mainz gewechselt war.

Allerdings erscheint es aufgrund der späten Finalisierung unwahrscheinlich, dass der Mittelfeldspieler, der von 2018 bis 2020 in der 2. Mannschaft von Wolfsburg in der Regionalliga spielte, bereits am Samstag im Heimspiel gegen den VfL im Hoffenheimer Aufgebot auftaucht.

Sentimentalitäten im Spiel?

Bereits im Wochenverlauf hatte der 24-Jährige seinen konkreten Wechselwunsch zur TSG geäußert und damit die Weichen in Mainz gestellt. Bei der TSG erhofft sich der auf der Sechs und Acht spezialisierte zweimalige A-Nationalspieler einen neuen Schub für seine Karriere. Womöglich waren auch Sentimentalitäten im Spiel, schließlich hatte Stach das erste seiner zwei Länderspiele im März 2022 ausgerechnet in der Arena in Sinsheim absolviert beim 2:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Israel. Seinen bislang letzten Einsatz in der deutschen Nationalelf verbuchte Stach im Juni vergangenen Jahres beim 5:2-Erfolg gegen Italien. Seither blieb der U-21-Europameister von 2021 von Bundestrainer Hansi Flick unberücksichtigt, auch das dürfte Stach wieder ändern wollen in der EM-Saison.

Nach seiner Zeit in Wolfsburg war Stach nach Fürth gewechselt und mit der Spielvereinigung prompt in die Bundesliga aufgestiegen. Fürth hatte damals gleich mehrere Leistungsträger verloren. Während David Raum nach Hoffenheim und Paul Jaeckel zu Union Berlin ablösefrei gingen, hatte Mainz 3,5 Millionen Euro für Stach bezahlt.

In Mainz hatte Stach zwei Spielzeiten als Stammkraft absolviert und war auch zum A-Nationalspieler aufgestiegen. Wegen einigen Blessuren konnte er zuletzt aber nicht mehr seine Optimalform erreichen. Nun soll die Karriere in Hoffenheim weiter an Fahrt gewinnen.