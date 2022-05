Kehrtwende nach Kopfverletzung: Neuer Vertrag für Klos bei Bielefeld

Arminia verlängert den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Fabian Klos, der sich am 2. April eine schwere Kopfverletzung zugezogen hatte, um ein Jahr.

Fabian Klos hatte Anfang Februar seinen Arminia-Abschied verkündet. Aufgrund der Schwere und der Dauer seiner Verletzung wollen beide Seiten die erfolgreiche, gemeinsame Zeit nicht so enden lassen.

"Wir haben in den letzten Tagen sehr intensive Gespräche mit Fabian geführt und sind zusammen zu dem Entschluss gekommen, dass das nicht das Ende für ihn bei Arminia sein soll. Nach elf Jahren und seinen großen Verdiensten hat Fabian einen aktiven Abschied auf dem Rasen im DSC-Trikot verdient. Nach seiner schweren Verletzung steht ihm zwar noch ein weiter Weg bis zur Genesung bevor, aber wir werden Fabian dabei unterstützen, damit wir ihn in der neuen Saison nochmal für unseren Verein auflaufen sehen", so Geschäftsführer Samir Arabi auf der Internetseite der Ostwestfalen.

"Das Leben und der Fußball zeigen uns einmal mehr, dass einige Dinge nur bedingt planbar sind. Ab jetzt ist meine ohnehin besondere Arminia-Geschichte noch spezieller, und ich bin dem Verein dankbar für das Vertrauen. Es wird ein weiteres Kapitel zu meiner, zu unserer, Geschichte dazukommen, und ich werde jetzt alles dafür tun, um schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen. Gemeinsam mit der Mannschaft Siege in unserem Stadion feiern - das wird mein Antrieb für die nächsten Wochen sein. Lasst es uns gemeinsam angehen", so Fabian Klos.