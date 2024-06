Kehrtwende: Bereits verabschiedeter Bockhorn bleibt doch beim FCM

Überraschende Wende in der Personalie Herbert Bockhorn. Nachdem der 29-jährige Rechtsverteidiger bereits offiziell verabschiedet worden war, verlängerte er nun doch beim 1. FC Magdeburg.

Als Teil eines Quintetts wurde Herbert Bockhorn Mitte Mai beim 1. FC Magdeburg verabschiedet. Der Spieler hatte "einen auslaufenden Vertrag und seit längerem vom Verein ein Vertragsangebot vorliegen, das er zunächst nicht annahm", blickt Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, zurück und erklärt, wie es bei Bockhorn zur Kehrtwende kam: "Nach der erfolgten Verabschiedung kam bei ihm ein Umdenken."

Der FCM freue sich sehr, dass Bockhorn nun verlängert hat, erwarte aber auch von ihm, "dass er wieder zu seiner Leistungsstärke der vergangenen Vorrunde mit drei Toren und drei Vorlagen zurückfindet", betont Schork. Details zur Vertragsverlängerung nannte der FCM nicht.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Zweitligisten im Überblick

Bockhorn, der in Uganda geboren wurde, war im September 2022 aus der Vereinslosigkeit zum FCM gekommen und absolvierte seitdem 53 Zweitligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen) für die Magdeburger, mit denen ihm zweimal der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gelang. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison kam der Rechtsverteidiger 28-mal zum Einsatz (kicker-Notenschnitt 3,54).

Vor Magdeburg stand Bockhorn beim VfL Bochum unter Vertrag. Für den Revierklub bestritt er zwischen 2020 und 2022 24 Zweitliga- und 18 Bundesliga-Spiele. Weitere Stationen waren der damalige Zweitligist Huddersfield Town (ohne Einsatz), Borussia Dortmund II, der SC Wiedenbrück und Werder Bremen II. An der Weser hatte Bockhorn sämtliche U-Teams durchlaufen.

Im Zuge seiner Verabschiedung in Magdeburg wurde der 29-Jährige mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Dieses Thema hat sich erledigt.