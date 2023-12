Kehrtwende bei SG-Star?

Jim Gottfridsson soll bei Pick Szeged auf der Wunschliste stehen. Die Gerüchte wurden zum einen neu angefacht, zum anderen aber auch eine Kehrtwende ins Spiel gebracht.

Ljubomir Vranjes, Sportlicher Leiter der SG Flensburg-Handewitt, äußerte sich beim 32:29-Sieg der SG gegen den TBV Lemgo Lippe auch zu den Gerüchten um Jim Gottfridsson.

"Szeged hat zu Jims Berater das Interesse gezeigt", erklärte er am Dyn-Mikrofon und gab damit den Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang neue Nahrung. Holger Glandorf hatte am Vortag gegenüber handball-world zu den Spekulationen auf den bis 2025 laufenden Vertrag verwiesen.

"Wenn ein Verein Jim aus seinem Vertrag kaufen wollen würde, müsste dieser Verein sich bei uns melden. Das ist nicht passiert", hatte Holger Glandorf auf Anfrage zu den ihre Kreise ziehenden Gerüchte um einen Wechsel von Gottfridsson nach Ungarn erklärt.

Ljubomir Vranjes zeigte sich bei Dyn unterdessen wenig überrascht, denn "Jim ist ein Weltklasse-Spieler, der für andere Vereine interessant ist." Daher gebe es immer wieder Anfragen für den Schweden, der bereits seit elf Jahren das Trikot der Flensburger trägt. Bislang immer erfolglos.

Und der Klub will den langjährigen Leistungsträger auch lieber über das Vertragsende 2025 hinaus im SG-Trikot sehen. "Wir wollen natürlich einen Spieler, der elf Jahre bei uns ist und die Mannschaft geprägt hat, behalten. Dafür werden wir alles tun", kündigte Ljubomir Vranjes an. Ein erstes Gespräch mit dem Berater habe es bereits gegeben. Wichtig sei dabei, "dass es auch für uns finanziell passen muss", so der SG-Verantwortliche.