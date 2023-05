Kehrtwende bei NHL-Profi: Seider kommt doch zur WM

Wenige Tage vor dem Start der Eishockey-WM erhält das Nationalteam doch noch eine wichtige Verstärkung der Abwehr. NHL-Verteidiger Moritz Seider revidiert seine Absage.

Wichtige Stütze in der Abwehr: Moritz Seider verstärkt das DEB-Team bei der WM. NHLI via Getty Images

Nach vielen verletzungsbedingten Absagen erhält das deutsche Eishockey-Nationalteam vor dem WM-Start am Freitag doch noch

eine nicht mehr geplante NHL-Verstärkung. Top-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings befindet sich nach Angaben des

Deutschen Eishockey-Bundes bereits auf dem Weg nach Deutschland, um am Mittwoch von München aus mit nach Finnland zu fliegen. "Wir freuen uns, dass wir auch beim kommenden Turnier auf seinen Einsatz und seine Energie bauen können und er unsere Mannschaft verstärkt", sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast am Montag.

Seider hatte zuvor aufgrund einiger Blessuren wie 13 weitere Leistungsträger auch bereits für die WM abgesagt. Nach einigen Tagen

Regeneration nach einer anstrengenden NHL-Saison fühlt sich der 22-Jährige nun aber fit genug, um an der WM in Finnland und Lettland teilzunehmen.

Künast: "Keine Frage, ihn aufzunehmen"

"Nach den Gesprächen direkt nach dem Ende der NHL-Saison gab es weiter Kontakt zwischen Moritz und uns. Nun hat er uns signalisiert, dass er seine Blessuren rechtzeitig vollständig auskuriert hat und sich zu einhundert Prozent bereit fühlt, mit zur WM zu fahren. Da war es für uns keine Frage, ihn noch vor der Abreise nach Finnland in den WM-Kader aufzunehmen", sagte Künast.

Ob am Abend Freudentränen bei den Verantwortlichen flossen, als klar war, dass Seider auf dem Weg nach München war, ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass der 22-Jährige die deutsche Abwehr in den vergangenen Jahren immer auf ein anderes Level gehoben hat und dem neuen Bundestrainer nach bislang durchwachsener Vorbereitung auch wieder enorm helfen wird.

2021 war Seider zum besten Verteidiger der Weltmeisterschaft in Riga gekürt worden. Zur Verstärkung der Abwehr sollen auch noch Leon Gawanke (Manitoba) und Kai Wissmann (Providence) aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL zum Team nach Finnland nachreisen.

Bei der WM-Generalprobe am Dienstag in München (19.30 Uhr) gegen die USA soll Seider aber noch nicht mitwirken. Für Deutschland beginnt die WM am Freitag in Tampere mit dem Spiel gegen elfmaligen Weltmeister Schweden.