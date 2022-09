Kehrt Schmitt als Trainer nach Aue zurück?

Erzgebirge Aue ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Trainer. Favorit auf den Posten ist Rico Schmitt, der bereits erfolgreich bei den Veilchen arbeitete.

Neun Spiele ohne Sieg, nur drei Punkte und fünf Tore: Am Ende sahen die Verantwortlichen in Aue keine andere Option mehr, als sich von Timo Rost zu trennen. Der Bayreuther Erfolgstrainer, der mit der SpVgg in der vergangenen Saison die Regionalliga Bayern dominiert hatte, schaffte es in Aue nicht, nach dem großen Umbruch im Sommer mit der Mannschaft Ergebnisse zu liefern.

Die Länderspielpause verschafft dem Absteiger aus der 2. Bundesliga nun zumindest etwas Zeit, viel davon bleibt allerdings nicht, bis eine Lösung her muss. Nach kicker-Informationen ist mit der Verkündung eines neuen Trainers frühestens Anfang nächster Woche zu rechnen.

Bleibt Müller bis zum Winter?

Ein Szenario wäre auch, dass der aktuelle Interimstrainer und NLZ-Leiter Carsten Müller die Mannschaft bis zur Winterpause, bis dahin stehen noch acht Spiele an, betreut. Er wird das Team nun erst einmal auf den Landespokal am Sonntag ein Eilenburg vorbereiten. Gegen den Oberligisten sollte dann schon mal eine erste Reaktion erfolgen. Müller, der bereits unter Daniel Meyer Co-Trainer war und auch in der vergangenen Spielzeit als Interimstrainer einsprang, hat den Trainerschein und könnte daher problemlos die Aufgabe bis Winter übernehmen.

Schmitt ist der Favorit

Auf der Liste der neuen Trainer wurden zuletzt die beiden Namen Rico Schmitt (53) und Florian Schnorrenberg (45) gehandelt, wobei Letztgenannter wohl eher ein Gerücht war. Favorit auf den Posten ist Schmitt, der bereits von 2009 bis Februar 2012 bei den Veilchen arbeitete (vorher war er auch schon bei der zweiten Mannschaft der Auer aktiv). Der Coach führte den FC Erzgebirge 2010 in die 2. Liga und danach auf Rang 5 - das war bis jetzt das erfolgreichste Abschneiden des Vereins.

Schmitt ist seit 23. Mai 2022 ohne Job, da endete seine Tätigkeit beim SV Meppen, wo er im April 2021 angefangen hatte. Aue kennt er aus seiner erfolgreichen Zeit bestens, allerdings endete das Kapitel eher unschön. Der Coach klagte gegen die Kündigung seines Arbeitgebers - mit Erfolg. Am Ende erhielt Schmitt 218.625,50 Euro Abfindung.

Seitdem sind allerdings über zehn Jahre vergangen. Gut möglich also, dass in Aue Gras darüber gewachsen ist und man sich ausschließlich an die gute Arbeit Schmitts im Erzgebirge erinnert. Der 53-Jährige ist eher einer von der ruhigeren Sorte, was dem Absteiger jetzt sicherlich guttun würde.