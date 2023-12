Kehrt Anika Bissel als Anika Neuer auf das Handball-Parkett zurück?

Handball-Zweitligist ESV Regensburg hat bestätigt, dass Anika Bissel in dieser Saison nicht mehr eingesetzt wird - und damit Gerüchte um gemeinsamen Nachwuchs der Spielerin mit Manuel Neuer sowie eine Verlobung angeheizt. Eventuell kehrt Anika Bissel zumindest unter ihrem angestammten Namen auch nicht mehr auf das Parkett zurück, die Handballerin hat auf Instagram ihren Namen gewechselt, firmiert dort nun als Anika Neuer. Der Boulevard vermutet eine bereits vollzogene Hochzeit.

Ob mit dem Wechsel des Namens von Anika Bissel auf Anika Neuer auch eine offizielle Hochzeit mit Maniel Neuer erfolgt ist, ist nicht bestätigt. Die BILD-Zeitung vermeldet, dass die Hochzeit "im engsten Kreis" stattgefunden haben soll.

Weder die Bunker-Ladies aus der Oberpfalz noch der Ligaverband der Handball Bundesliga Frauen haben den Namenswechsel von Anika Bissel auf Anika Neuer allerdings bislang offiziell vollzogen. Umbenennung nach Hochzeiten sind in der Handball Bundesliga Frauen keine Seltenheit, auch nicht mit prominenten Namen aus dem Fußball wie zum Beispiel nach der Heirat von Ulrike Stange mit Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker.

Ende September waren die ersten Meldungen über Nachwuchs in der Partnerschaft von Manuel Neuer und Anika Bissel aufgekommen, Anfang Oktober bestätigte ihr Handball-Klub ESV 1927 Regensburg das Saisonaus - ohne Gründe zu nennen. Der Boulevard sah sich in Spekulationen über Nachwuchs bestätigt. "Ihr erstes gemeinsames Kind soll im Frühjahr kommen", hieß es in der Bild-Zeitung vor gut zehn Tage, zudem vermeldete das Blatt eine Verlobung von Manuel Neuer und Anika Bissel.

"Auf BILD-Anfrage wollten sich der Torwart und sein Management nicht zur Verlobung und zur Schwangerschaft äußern", so die Boulevard-Zeitung. Dass Anika Bissel in dieser Spielzeit noch keine Begegnung für Handball-Zweitligist ESV 1927 Regensburg bestritt und der Verein in der Folge ihr Saisonaus vermeldete, stützte die Gerüchte - auch wenn der Verein selbst keine Gründe für den Ausfall der Linksaußen nannte.

Anika Bissel begann ihre Handball-Laufbahn beim HC Erlangen, wo Bruder Christopher in der Handball Bundesliga spielt und Vater Carsten Präsident ist. Nachdem sie sich mit dem HCE in der Bayernliga etablieren konnte, folgte 2019 der Wechsel zum damaligen Zweitligisten SG H2Ku Herrenberg. Für die "Kuties" konnte sie 73 Treffer erzielen.

2021 folgte der Wechsel der Linksaußen zum ESV 1927 Regensburg, dort verpasste sie allerdings zunächst eine komplette Spielzeit verletzungsbedingt. In der vergangenen Saison konnte sie 71 Tore für die "Bunker-Ladies" in der 2. Handball Bundesliga erzielen - und verlängerte ihren Vertrag beim ESV. Vor ihrem Wechsel studierte Bissel in Nagold Modemanagement, nun arbeitet sie für ein modisches Trachten-Label aus Gmund am Tegernsee.