Kehrmann: "Wenn wir da auf zwei Tore Führung stellen ..."

Am Ende reichte es nicht für den erneuten Überraschungscoup gegen den THW Kiel. Der Pokaltraum des TBV Lemgo Lippe endete am Samstag nach einem engen Spiel - in dem in der Schlussphase erneut mehr drin gewesen wäre.

Aus Hamburg berichten André Dersewski und Maximilian Schmidt

"Wie so oft - Niklas Landin im Tor", Florian Kehrmann hatte bei der Pressekonferenz nach der knappen 26:28-Niederlage gegen den THW Kiel die Antwort auf die Frage, was den Unterschied gemacht habe, schnell parat. "Sieben Minuten vor Schluss haben wir bei eigener Führung (24:23, d.Red.) eine freie Wurfchance vom Kreis, die machen wir nicht rein. Ich bin mir sicher, wenn wir da auf zwei Tore Führung stellen, haben wir eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen", meinte Lemgos Trainer, der seinen Spielern trotz des geplatzten Traums von der Titelverteidigung ein großes Lob aussprach: "Was sie auf die Platte gebracht und was sie für einen Kampf geboten haben, ist unglaublich."

Eine gehörige Portion Wehmut war Kehrmann beim letzten Final Four in Hamburg anzumerken, aber auch Stolz über das Erreichte. "Ich bin froh, Handballtrainer zu sein und das, was mich mein Leben lang begleitet hat, als Trainer zu machen. Das hier unter solchen herausragenden Bedingungen machen zu können, ist etwas ganz Besonderes", sagte der frühere Nationalspieler. "Natürlich muss ich das den Jungs rüberbringen und glaube, das habe ich auch geschafft."

Letztlich waren es Kleinigkeiten, die fehlten, um das wundersame Pokal-Jahr des TBV vom Überraschungs-Triumph im vergangenen Jahr, über die Teilnahme an der European League (Aus im Achtelfinale gegen Wisla Plock) und die erneute Final-Four-Qualifikation fortzusetzen. Kehrmann: "Halten wir einen Ball mehr oder unser Ball geht rein und wir führen mit zwei Toren, gewinnen wir vielleicht und alle sagen: 'Die nächste Sensation ist geschafft!'"

Wie lange es bis zur nächsten dauert, ist ungewiss. Das Lemgoer Team, das Kiel am Samstag fast zum zweiten Mal überraschte, wird in dieser Form nicht mehr zusammenspielen. Mal wieder verlassen Leistungsträger den Verein, mal wieder steht ein Umbruch an. Kehrmann und dem TBV ist es zuzutrauen, ihn erneut zu meistern.