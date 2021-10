Kehrer winkt unter Flick eine neue Heimat

Die Nominierung für das Podium auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Rumänien sagt etwas über den veränderten Stellenwert von Thilo Kehrer aus. Und ist mehr als ein dezenter Hinweis, dass der Abwehrallrounder aus Paris auch in Hamburg wieder erste Wahl sein dürfte.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann und Sebastian Wolff

Kehrer war so etwas wie das Überraschungsei der ersten Länderspielperiode unter Hansi Flick. Im kicker-Interview hatte er im September einerseits zwar eingeräumt, dass ihn die Nicht-Nominierung für den EM-Kader getroffen, ihm gleichzeitig aber auch geholfen hat. "Ich habe mich nach zwei schwierigen Jahren mit mehreren Verletzungen körperlich und mental einmal komplett runtergefahren, um dann mit Vorbereitungsbeginn richtig angreifen zu können. Jetzt fühle ich mich so gut und fit wie lange nicht."

Variabel, aber als Innenverteidiger mit dem "besten Fußball"

Worte, die der 24-Jährige eindrucksvoll mit Leben gefüllt hat. Gegen Liechtenstein hatte er innen, danach gegen Armenien und Island zwei Mal links verteidigt. Vielseitigkeit, die ihm beim qualitativ guten Angebot von Flick zugute kommt. "Ich denke, als Innenverteidiger kann ich meinen besten Fußball spielen", sagt er, "aber ich kann mich auch auf andere Positionen schnell einstellen und bin froh, wenn der Trainer mich aufstellt."

Da durch den verletzungsbedingten Ausfall von Robin Gosens links in der Vierkette weiter Vakanz besteht und David Raum gerade seine ersten Schritte beim DFB macht, besteht für den Ex-Schalker nun sogar die Möglichkeit, sich auf der eher ungewohnten Seite festzuspielen. Zu Erinnerung: Zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere wurde Kehrer bevorzugt rechts eingesetzt, jetzt bietet sich ihm eine konkrete Job-Perspektive. Eine, um die er offenbar auch schon weiß: "Ich weiß, wo der Trainer mich sieht", erklärt er und lächelt, "die letzten Spiele haben es ja vielleicht auch schon ein bisschen verraten."

Flick lobt Kehrers Selbstbewusstsein

Flick jedenfalls zeigt sich hochzufrieden mit der Entwicklung des Rückkehrers. "Mir gefällt sein Selbstbewusstsein, sein gesamtes Auftreten. Thilo kann in der Defensive beinahe alle Positionen spielen, notfalls sogar auf der Sechs." Muss er aber vorerst wohl gar nicht mehr.

Ein fester Platz im Nationalteam - für Kehrer wäre es der nächste Schritt, nachdem er in Paris nach Traumstart in die Saison zuletzt nicht mehr gesetzt war. Angesichts des Staraufkommens in seinem Klub aber dennoch überzeugt davon ist, dort genau richtig zu sein. "Ich messe mich in jedem Training mit Weltklasse-Spielern." Unter anderem mit Lionel Messi, "einem einfachen, bodenständigen Typen, der alle mit Respekt behandelt." Für Kehrer eine Gesamtsituation, über die er urteilt: "Ich muss mich diesem Niveau in jeder Einheit anpassen, also lerne ich täglich dazu."

Die deutsche Viererkette könnte davon profitieren.