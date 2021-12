Kehrer positiv auf das Coronavirus getestet

Nationalspieler Thilo Kehrer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Damit wird er PSG heute Abend in Lorient fehlen.

Am Mittwoch gab Paris Saint-Germain bekannt, dass der Coronatest bei Kehrer positiv ausfiel. Auch Eric Junior Dina-Ebimbe wurde ins angepasste COVID-Protokoll aufgenommen. Zudem hat sich Mittelfeldmann Leandro Paredes vorsichtshalber ebenfalls in Isolation begeben.

Alle drei Spieler standen am Sonntag beim Pokalerfolg gegen den unterklassigen Verein Entente Feignies-Aulnoye FC (3:0) in Valenciennes auf dem Platz. Alle werden nun heute Abend in Lorient fehlen. Die Austragung der Partie sei allerdings nicht gefährdet, hieß es.

PSG steht in der Liga aktuell auf dem ersten Platz und hat bereits 13 Punkte mehr als der erste Verfolger Marseille, der allerdings eine Partie weniger auf dem Konto hat.