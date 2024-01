Kehrer-Leihe nach Monaco steht bevor

In der laufenden Saison stand Thilo Kehrer für West Ham in der Premier League lediglich 19 Minuten auf dem Feld - zu wenig für den Verteidiger, der sich sicherlich noch für die EM empfehlen möchte. Zuletzt war er im Juni ins DFB-Team berufen worden. Auch aus diesem Grund soll sich Kehrer einem Medienbericht von "The Athletic" zufolge AS Monaco auf Leihbasis anschließen. Der Klub aus dem Fürstentum soll gar die Option bekommen, den 27-Jährigen fest verpflichten zu können.