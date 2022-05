Kehrer gesetzt, Klostermann als Herausforderer

Mit gleich fünf Anwärtern für zwei Plätze hat Bundestrainer Hansi Flick den Konkurrenzkampf auf den defensiven Außenbahnen befeuert.

Während der Mönchengladbacher Jonas Hofmann allein für die rechte und der Hoffenheimer David Raum für die linke Seite infrage kommen, punkten Thilo Kehrer von Paris St. Germain sowie die Leipziger Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann mit ihrer Vielseitigkeit. "Ein Plus in unserem Kader ist, dass viele Spieler variabel einsetzbar sind", sagt Henrichs: "Außer mir können auch Thilo Kehrer und Lukas Klostermann auf beiden Seiten spielen, die beiden kennen sich zudem auch noch in der Innenverteidigung aus."

Bei PSG oft nur Reservist, bei Flick gesetzt: Kehrer "nicht überrascht"

Kehrer geht dabei als Platzhirsch in die vier Spiele der Nations League. Der 25-Jährige weist von allen Nationalspielern die meisten Einsatzzeiten auf, seitdem Flick vor knapp einem Jahr das Ruder übernommen hatte. Obwohl Kehrer bei PSG häufig nur Reservist war, berief ihn Flick in allen neun Spielen in die Startelf, je dreimal als Links- und Rechtsverteidiger, ebenfalls dreimal im Abwehrzentrum. "Überrascht bin ich darüber nicht", sagte Kehrer auf der Pressekonferenz am Dienstag, "ich spüre das Vertrauen der Mitspieler und vom Trainer. Und ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich beeinflussen kann." Das wird er wohl auch am Samstag in Bologna gegen Italien in der Startelf dürfen.

Flick hat den Werdegang von Kehrer und dem ebenfalls 25-jährigen Klostermann lange verfolgt, während seiner Amtszeit als DFB-Sportdirektor spielten die beiden Defensivallrounder gemeinsam unter Marcus Sorg in der U 19. Allerdings genoss Klostermann in der endenden Saison im Nationalteam nicht jenen Stellenwert wie Kehrer, obwohl er in Leipzig Stammkraft ist. Nur einmal, beim 4:0 in Nordmazedonien, nominierte ihn Flick für die Startelf, in zwei weiteren Begegnungen wurde er eingewechselt. In den letzten vier Spielen fehlte er verletzungsbedingt.

Jetzt will er neu angreifen, frisch motiviert durch den Pokalsieg. "Es ist etwas ganz Besonderes, das erste Mal solch einen Titel zu gewinnen", sagte Klostermann. Trotzdem hat er - anders als Kehrer - zunächst wohl die Rolle des Herausforderers.