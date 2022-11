Kehrer: "Der Wechsel zu West Ham hat sich sehr gut ausgezahlt"

Thilo Kehrer ist der Vielspieler unter Bundestrainer Hansi Flick und einer der Startelfkandidaten für das deutsche WM-Auftaktspiel gegen Japan. Der frühere Schalker reiste mit viel Selbstvertrauen nach Katar - und fühlt sich in seiner Entscheidung, im Sommer den Klub zu wechseln, bestätigt.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

Plötzlich wird es laut bei der DFB-Pressekonferenz auf dem Vereinsgelände des katarischen Erstligisten Al-Shamal. Basketbälle werden auf den Boden geprellt, erst vereinzelt, dann in einem schnelleren Rhythmus. Dann streikt auch noch die Mikrofontechnik, was die ohnehin ausgebrochene hektische Betriebsamkeit bei den Helfern noch weiter erhöht. Einer jedoch behält die Ruhe und schaut sich das Treiben vom Podium aus entspannt an: Thilo Kehrer.

"Die Lautsprecher funktionieren auf der anderen Seite leider nicht, sonst würde ich denen eine Ansage machen", sagt er, als es nach kurzer Unterbrechung weitergeht. Seine DFB-Kollegen, die die andere Hälfte der in der Mitte durch einen Sichtschutz unterteilte Sporthalle in Beschlag genommen hatten, hören auch so auf mit dem Basketball spielen und legen eine Pause ein. Die Konzentration der anwesenden Journalisten gilt wieder Kehrer - und damit einem der großen Gewinner unter Bundestrainer Hansi Flick.

Kehrer hat die meisten Einsätze unter Flick

Ehe er das Amt von seinem Vorgänger Joachim Löw übernahm, war Kehrer zwar häufig dabei, aber nie als Stammkraft. Unter Flick jedoch avancierte er in den vergangenen 14 Monaten zum Vielspieler: Kein anderer Akteur der DFB-Elf kam in den 15 Partien unter dem neuen Bundestrainer häufiger zum Einsatz als der Verteidiger, der in 1176 Minuten auf dem Feld stand. Joshua Kimmich, der in dieser Statistik auf Rang zwei folgt, kommt auf 996 Minuten.

Dass sich Kehrer nun auch bei der Weltmeisterschaft berechtigte Hoffnungen auf einen Startplatz macht - zumindest mal im Auftaktspiel gegen Japan -, liegt auf der Hand. Zumal er sich durch seinen Klubwechsel im Sommer bestätigt sieht: Nach zwar titelreichen, aber persönlich nicht immer vollends befriedigenden vier Jahren bei Paris Saint-Germain ließ er sich zum Premier-League-Klub West Ham United transferieren. Dort ist Kehrer eine etablierte Stammkraft. Dass der Klub nur auf Tabellenrang 16 liegt, lässt den früheren Schalker nicht an seiner Entscheidung zweifeln. "Bislang hat sich der Wechsel sehr gut ausgezahlt", sagt er. "Ich habe alle Spiele in der Premier League machen können, bin im bestmöglichen Spielrhythmus und fühle mich topfit für die Aufgaben, die da kommen."

Flick schätzt Kehrers Vielseitigkeit

Für Kehrer dürften sie hauptsächlich auf der rechten Abwehrseite liegen. Seinem zuletzt verletzten Konkurrenten Lukas Klostermann fehlt nach seiner langen Pause der Rhythmus, Jonas Hofmann gilt eher als Mann für die Offensive. Doch auch auf der linken Seite und in der Abwehrzentrale könnte Kehrer theoretisch spielen. Es ist auch diese Vielseitigkeit, die Flick an ihm schätzt.

"Im Verein spiele ich in der Innenverteidigung, aber ich habe auch schon beide Außenverteidiger-Positionen gespielt und fühle mich dort wohl. Ich habe kein Problem damit, meine Position zu wechseln", sagt Kehrer. Er spüre das Vertrauen des Bundestrainers und helfe auf der Position, "auf der Hansi Flick glaubt, dass ich am besten helfen kann". Einen Startelf-Anspruch will er aus seinen vielen Einsatzminuten der jüngeren Vergangenheit nicht ableiten: "Ich hoffe natürlich, dass ich spiele. Aber wir sind eine Mannschaft und wir sind mehr als elf Spieler. Am Ende entscheidet das allein Hansi Flick."