Kehren auch Churlinov und Skrzybski zurück?

Pierre-Michel Lasogga kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Der 31-jährige Stürmer ist zwar nur für die U 23 seines einstigen Jugendvereins FC Schalke 04 eingeplant, zumindest vorerst - aber auch bei den Profis könnte es in dieser Transferphase zu Rückholaktionen kommen.

Beim FC Schalke 04 durchlief Pierre-Michel Lasogga einst von der U 9 bis zur U 15 alle Jahrgänge, ehe er sich Nachwuchsteams bei RW Essen, Wattenscheid 09, VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen anschloss. Im späteren Profigeschäft sorgte er bei Hertha BSC (2010-2013) sowie beim Hamburger SV (2013-2019, unterbrochen von einer Leihe zu Leeds United) für Aufsehen, ehe er den Sprung nach Katar wagte, erst zu Al Arabi, schlussendlich zum Al-Khor SC. Seit vergangenen Sommer war der Angreifer vereinslos.

Nun hat Schalke 04 den 31-Jährigen zurück in den Knappen-Kosmos geholt. Der Verein betont, dass Lasogga ausschließlich als Verstärkung für die U 23 angedacht ist. Insgeheim werden die Königsblauen aber darauf spekulieren, dass der gebürtige Gladbecker auch mal bei den Profis in der 2. Liga aushelfen kann, falls dort plötzlich Not am Mann herrscht. Vordergründig plant Trainer Thomas Reis mit Sebastian Polter, Paderborn-Rückkehrer Marvin Pieringer, Simon Terodde sowie dem jungen Keke Topp.

Churlinov und Skrzybski: Intern bei S04 bereits diskutiert

Möglicherweise rüstet der FC Schalke auch seinen Profikader noch durch eine Rückholaktion auf. Mit Darko Churlinov und Steven Skrzybski würden zwei ehemalige königsblaue Flügelflitzer gut ins Profil passen, nach kicker-Informationen wurden beide Namen intern bereits diskutiert.

Churlinov gehörte leihweise zum Aufstiegskader 2021/22 und steht seit seinem Abschied beim FC Burnley unter Vertrag, ihn zieht es aber zurück zu den Gelsenkirchenern. Die wiederum wollen abwarten, wie schnell sich der gerade erst aus dem Krankenhaus entlassene Mazedonier von einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung erholt. Skrzybski überzeugte derweil in der vergangenen Saison als Offensivkraft von Holstein Kiel: 34 Einsätze, 15 Tore, 9 Vorlagen. Der 30-Jährige hatte zwischen 2018 und 2021 insgesamt 32 Spiele für Schalke absolviert (4 Tore, 2 Assists).

Die Frage, ob Rückholaktionen für ihn generell Sinn ergeben, beantwortet Schalkes neuer Sportdirektor André Hechelmann auf kicker-Nachfrage so: "Es kommt immer darauf an. Ich würde sie nie ausschließen. Ich finde, dass man darüber nachdenken muss, wenn man das Gefühl hat, dass der Spieler zu dem passt, was man vor hat. Aber klar ist auch: Nur weil es mal funktioniert hat, ist es kein zwingendes Muss zu versuchen, noch einmal denselben Weg zu gehen."

