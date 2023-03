Kehls Update bei Brandt, Kobel, Adeyemi und Co.

Der BVB kann gegen Bayern wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen. Youssoufa Moukoko "brennt".

Vor der Länderspielpause hatte sich das im alten Jahr überbeanspruchte Lazarett von Borussia Dortmund wieder deutlich gefüllt. Beim letzten Spiel gegen den 1. FC Köln fehlten unter anderem die allesamt muskulär geplagten Leistungsträger Julian Brandt, Gregor Kobel und Karim Adeyemi sowie Sturm-Alternative Youssoufa Moukoko wegen eines Syndesmoseanrisses und Außen Jamie Bynoe-Gittens wegen einer erneuten Schulterverletzung. Zudem musste Nico Schlotterbeck ebenfalls wegen muskulärer Probleme vom DFB-Team abreisen.

Nun aber zeigte sich Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Medienrunde mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag bei Verfolger Bayern München (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) optimistisch, dass die Auswahl für den Spieltagskader wieder deutlich schwerer wird. "Wir haben die letzte Woche natürlich genutzt, um mit den Jungs individuell und gruppentaktisch zu trainieren. Wir werden hoffentlich am Ende der Woche eine sehr große Gruppe im Training haben und mit breiter Brust und einem vollen Kader nach München reisen", sagte Kehl wissend um die ausstehenden Partien der Nationalspieler: "Ich kann noch nicht bei allen alles final sagen, aber wir werden auf jeden Fall einige zurückhaben am Wochenende."

So dementierte der 43-Jährige auch einen Rückschlag bei Adeyemi, der sich im Heimspiel gegen Hertha BSC Mitte Februar bei der Vorlage für Donyell Malens Treffer zum 2:0 verletzt hatte und seitdem fehlt: "Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen." Das gelte auch für Keeper Kobel und Brandt. Schlotterbeck war am Montag auch in Dortmund untersucht worden und wird behandelt. "Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass es bis zum Wochenende funktionieren wird", sagt Kehl: "Wir müssen trotzdem noch abwarten."

Selbst Moukoko und Bynoe-Gittens könnten wieder Optionen sein

Und sogar bei Moukoko und Bynoe-Gittens sind Einsätze möglich. Es sei "nicht ausgeschlossen", dass der deutsche WM-Teilnehmer am Samstag im Kader stehe: "Er brennt. Er hat in der letzten Woche sehr intensiv trainiert, er freut sich, dass er wieder bei der Mannschaft ist. Nach dem Verlauf, den ich heute beurteilen kann, wird er im Kader stehen."

Bei Bynoe-Gittens sei das weitere Vorgehen noch offen. "Jamie hat nochmal Probleme mit seiner Schulter." Es sei nicht die Seite, wegen der er im ersten Saison-Halbjahr lange fehlte. "Im Moment sind wir weiterhin dabei, diese Themen final abzuklären." Kehl hofft aber, dass "er am Wochenende dabei sein und eine Option sein kann. Wir wissen aber auch, dass danach noch ein paar Spiele folgen."

Denn nach München warten weitere schwere Aufgaben: erst am Mittwoch bei RB Leipzig im Pokal, dann am folgenden Samstag gegen Union Berlin. Die Entscheidung über eine mögliche Operation scheint also noch offen zu sein. "Wir wären alle happy, wenn es funktioniert, die Schulter weiter hält und er zur Verfügung steht. Falls dem nicht so sein sollte, werden wir uns andere Dinge überlegen müssen", sagt Kehl.