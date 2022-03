Kehls Lob für die U 19 - Bynoe-Gittens winkt baldige Beförderung

Das Weiterkommen der U 19 in der Youth League freut auch Sebastian Kehl, den künftigen BVB-Sportdirektor. Ein Sonderlob kassiert Matchwinner Jamie Bynoe-Gittens.

Die europäischen Reisen der Profis sind nach dem Ausscheiden in Glasgow vergangene Woche für diese Saison beendet, die U 19 von Borussia Dortmund sorgt dagegen für Furore. Durch den Sieg im Elfmeterschießen steht die Mannschaft von Mike Tullberg im Viertelfinale der Youth League - zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.

"Wir haben uns alle gefreut, dass unsere U 19 unsere Farben weiter in Europa vertritt", sagt der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl im Gespräch mit dem kicker und lobt: "Die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft in einer nicht einfachen personellen Situation."

"Er spielt in unseren Profikader-Planungen natürlich eine Rolle"

Der "Jubel" sei im Klub zu spüren gewesen, "den konnte man auch die ganze Nacht in den Chatverläufen nachlesen". Kehl gratuliert: "Kompliment an Mike Tullberg, Lars Ricken und jeden an diesem tollen Sieg Beteiligten."

Ein Sonderlob verdiente sich unterdessen der 17-jährige Engländer Jamie Bynoe-Gittens, der gegen ManUnited in der regulären Spielzeit zweimal traf und dann auch den entscheidenden Elfmeter verwandelte. "Jamies Entwicklung ist eine richtig gute", sagt Kehl über den Offensivspieler, der im Sommer 2020 von Manchester City zum BVB gewechselt war und bald befördert wird: "Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle."