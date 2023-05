Kehl: "Wir müssen noch einmal gewinnen. Das ist alles, was zählt"

Als aktiver Profi ist Sebastian Kehl bereits dreimal Deutscher Meister geworden. Nun winkt ihm auch in seiner Rolle als Sportdirektor von Borussia Dortmund der Gewinn der Meisterschaft - und das gleich in seinem Premierenjahr auf diesem Posten. An die mögliche Titel-Feier aber denkt er noch nicht.

2002, 2011, 2012 - und nun 2023? Als Spieler von Borussia Dortmund feierte Sebastian Kehl drei Meistertitel, als Sportdirektor könnte am Samstag nach dem finalen Heimspiel der Saison gegen Mainz 05 der vierte dazukommen - und das gleich in seinem ersten Jahr im Amt. Es sind aufregende Tage für den 43-Jährigen, der den gesamten sportlichen Bereich beim BVB verantwortet und entsprechend viele Entscheidungen treffen muss. In dieser Woche waren es sogar noch ein paar mehr als sonst.

Wie viele Tickets gibt es für Familie und Freunde?

Die zusätzliche Arbeit aber, die durch den Sprung an die Tabellenspitze am vergangenen Sonntag plötzlich anstand, nahm er dankend an. "Mir war klar, dass es eine verrückte Woche sein würde. Mit vielen Themen drumherum", sagte Kehl am Mittwoch. Ganz bewusst habe er daher am Montag noch einmal das Wort an die Mannschaft gerichtet und bis Dienstag allerhand Organisatorisches abgehandelt, "um die Fokussierung dann klar auf Samstag zu legen". Es galt unter anderem zu regeln, wer wie viele Tickets für Familie und Freunde bekommt, ob die den Klub verlassenen Spieler vor der Partie gegen Mainz verabschiedet werden (nein, werden sie nicht) und ob das Ergebnis des Münchner Spiels in Köln durchgesagt werden (noch offen).

Es ist gut, so etwas am Anfang der Saison wegzuarbeiten. `Sebastian Kehl über die Meisterprämie

Ein Thema immerhin war bereits seit mehreren Monaten geklärt: Das einer möglichen Meisterprämie. "Es ist gut, so etwas am Anfang der Saison wegzuarbeiten. Deshalb war das kein Thema in den vergangenen Tagen", sagte Kehl und erinnerte an die Worte von BVB-Trainer Edin Terzic in Augsburg: "So eine Meisterschaft ist sowieso mit keinem Euro aufzufangen." Eine Prämie bekommen die Spieler im Fall der Fälle gleichwohl dennoch.

Mainz wird "versuchen, etwas mitzunehmen"

Zuvor allerdings muss noch die Aufgabe Mainz bewältigt werden - und die ist nicht zu unterschätzen. Zwar geht es für die 05er um nichts mehr, "aber sie werden hierherkommen und versuchen, etwas mitzunehmen", sagte Kehl, der jedoch auf die eigene Stärke der vergangenen Heimspiele verwies: "Wenn wir uns ganz auf uns konzentrieren und das Spiel von der ersten Sekunde an in unserem Stadion voll annehmen, dann ist es eigentlich egal, welcher Gegner uns erwartet."

Die aufkommende Euphorie versuchte Kehl bereits am Sonntag in Augsburg zu bremsen. Wissend, dass das gerade im Umfeld des Klubs so ohne weiteres nicht möglich sein würde. "Es war klar", sagte er am Mittwoch, "dass eine sehr, sehr große Euphorie entstehen würde." Zu viele Gedanke an eine mögliche Feier oder mögliche Folgen eines Meistertitels für sich und die Arbeit beim BVB aber will er nicht zulassen. "Wir müssen noch einmal gewinnen. Das ist alles, was zählt", sagte er. "Dann können die Jungs loslassen." Und wohl auch der oft sehr kontrollierte Sportdirektor. Denn wie man Titel feiert, dass weiß Kehl aus eigener Erfahrung noch zu gut.