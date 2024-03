Kehl: "Wir müssen aus dem Kader mehr rausholen - und das sehr schnell"

Die nächsten Wochen dürften bei Borussia Dortmund über die Zukunft von Edin Terzic entscheiden. Erst einmal aber nimmt Sportdirektor Sebastian Kehl die Spieler in die Pflicht.

Sollte Bayer 04 Leverkusen im Mai Deutscher Meister werden, würde sich Borussia Dortmund nicht ganz unschuldig daran sehen. "Wir haben Bayern letztes Jahr ein bisschen ins Straucheln gebracht, jetzt scheint es so, dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht", haderte Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Geerntet hätten sie beim BVB schließlich auch gerne.

Stattdessen besteht die Gefahr, dass der 2:0-Sieg bei Union Berlin am Samstag die Unruhe nur vorübergehend verringert hat. Im Kampf um ein Ticket für die neue Champions League und das Viertelfinale in dieser Saison warten schwere Aufgaben auf eine Mannschaft, die weiterhin verzweifeln nach Konstanz sucht.

"Ich finde, wir haben keine solide Rückserie gespielt, sondern wir sind die drittbeste Rückrundenmannschaft, wir haben nur fünf Gegentore in diesem Kalenderjahr kassiert", hält Kehl zwar fest. "Trotzdem sind mit den Leistungen und der Tabellensituation nicht zufrieden. Es gibt bei Borussia Dortmund keinen, der die Situation schönredet."

Kehl: "Wir führen keine Trainerdiskussion"

In der Pflicht sieht er vor allem die Spieler. "Jeder Einzelne kann besser Fußball spielen", findet Kehl und appelliert an die Eigenverantwortung: "Wenn ich in der Champions League gefühlt Lust habe und dann in der Bundesliga solche Schwankungen erlebe, auch innerhalb eines Spiels - da müssen wir in die Köpfe der Jungs."

Trainer Edin Terzic, über dessen Zukunft beim BVB schon im Winter diskutiert wurde und die nächsten Wochen entscheiden dürften, spricht Kehl weiterhin das Vertrauen aus. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergeben. Wir glauben daran, dass wir in dieser Konstellation erfolgreich sein werden. Deswegen führen wir keine Trainerdiskussion."

Klar ist aber: Sollte der BVB die Königsklasse verpassen, wäre dies nicht nur wirtschaftlich ein herber Einschnitt. Kehl wich der Frage, wie dieser genau aussehen würde, zwar aus, forderte aber unmissverständlich: "Wir müssen versuchen, aus diesem Kader mehr rauszuholen, und das sehr, sehr schnell."