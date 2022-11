Kehl: Wintertransfers "nicht unser Plan"

Seit Montag ist Borussia Dortmund auf großer Tour, derzeit trainiert die Mannschaft in Singapur auf dem Gelände der Lion City Sailors, die am Donnerstag auch Gegner in einem Testspiel sein werden. Nicht mit im Flugzeug saß Sebastian Kehl, der wegen Problemen aus seiner Spielerkarriere am Knie operiert werden musste und derzeit nur auf Krücken unterwegs ist.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl fehlt auf der Auslandsreise. imago images