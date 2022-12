Kehl verteidigt Reyna: "Nicht nachvollziehbar"

Dass Giovanni Reyna bei der WM 2022 kurz vor dem Rauswurf stand, sorgte in den vergangenen Tagen für viel Wirbel. Jetzt meldete sich BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu Wort.

Borussia Dortmund hat sich nach der jüngsten Aufregung um Giovanni Reyna klar hinter den Spieler gestellt. "Die Inhalte der Berichterstattung über Gio Reyna haben uns in den letzten Tagen schon sehr gewundert", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der Deutschen Presse-Agentur. Reyna genieße die "totale Unterstützung".

Der US-Nationalspieler war in den vergangenen Tagen in den Fokus geraten, weil Nationaltrainer Gregg Berhalter bei einer eigentlich nicht-öffentlichen Veranstaltung verraten hatte, dass einer seiner Schützlinge während der WM kurz vor dem Rauswurf gestanden hatte. Nach mehreren Medienberichten, wonach es sich dabei um Reyna gehandelt habe, gab der BVB-Profi am Montagabend schließlich ein Statement ab, in dem er das indirekt bestätigte.

Wir erleben ihn als guten Typen, der in der Kabine ein geschätzter Teamkollege ist. Sebastian Kehl

"Er hat eine wirklich schwierige Zeit mit mehreren Verletzungen hinter sich", so Kehl weiter. "Wir kennen den Jungen seit vielen Jahren, obwohl er erst 20 ist. Wir erleben ihn als guten Typen, der professionell arbeitet und in der Kabine ein geschätzter Teamkollege ist. Dass dies nach einigen wenigen Tagen in Katar nun grundsätzlich in Zweifel gezogen wird, ist für uns beim BVB nicht nachvollziehbar und wird Gio Reyna nicht gerecht."

In Dortmund freue man sich schon darauf, "Gio ab Anfang Januar wieder bei uns zu haben und gemeinsam mit ihm angreifen zu können". An den bisherigen 15 Bundesliga-Spieltagen kam Reyna zehnmal zum Einsatz - darunter sieben Einwechslungen - und erzielte zwei Tore.

Den Berichten zufolge hatte Reyna kurz vor dem Turnierstart in einem Testspiel und im Training einen demonstrativ demotivierten Eindruck hinterlassen und hatte so im US-Team für Unruhe und Unmut gesorgt. Reyna hatte am Montag erklärt, "am Boden zerstört" gewesen zu sein, als ihm Berhalter unmittelbar vor der WM mitgeteilt habe, dass er nur eine Nebenrolle spielen würde.

Nur dank einer umfassenden Entschuldigung bei den Teamkollegen verhinderte Reyna laut Berhalter den Rauswurf. "Ich habe mich bei meinen Teamkollegen und meinem Trainer dafür entschuldigt - und mir wurde gesagt, dass mir vergeben wurde", schrieb auch Reyna bei Instagram. Letztlich wurde er in Katar bei den vier Auftritten der USA nur zweimal eingewechselt.