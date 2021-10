Kehl und die späte Spannung: "Wir würden es definitiv gerne abstellen"

Drei Tore, Sieg, Tabellenführung und ein volleres Stadion: Trotz der positiven Grundstimmung bei Borussia Dortmund gab es auch einen alten Kritikpunkt - mit vielfältigen Gründen.

Ganz passte die Miene von Marco Rose nicht zu Rekord und Tabellenführung. "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr happy", bilanzierte er nach dem 3:1-Sieg gegen Mainz 05, durch den er als erster Trainer von Borussia Dortmund mit fünf Liga-Heimsiegen am Stück startete.

Sein Team "sei richtig gut in das Spiel reingekommen", habe "schnell ein schönes Tor geschossen" und zunächst "gefühlt alles immer Griff gehabt, auch wenn wir hin und wieder etwas fahrig waren". Insgesamt sei es "ein ordentliches Spiel über 90 Minuten" gewesen, "ein verdienter Sieg und damit ein guter Start in die nächste Phase".

Brandt: "Wir müssen cleverer agieren"

So weit, so gut. Doch die Tatsache, dass der BVB wie schon so oft in dieser Saison in der Schlussphase noch um die vorher souverän erspielte Führung zittern musste, ärgerte den Coach. "In der zweiten Halbzeit war Mainz aktiver. Mit dem 2:0 haben wir eigentlich die nötige Ruhe gehabt, machen uns hintenheraus aber das Leben wieder schwer. Das ist unnötig." Das sah auch Julian Brandt so: "Wir müssen cleverer agieren. Gerade dann, wenn wir 2:0 führen."

Ähnlich reflektierte Sebastian Kehl das Spiel nach einer Nacht. "Natürlich haben wir uns sehr gefreut, auch wenn das gestern vielleicht nicht für jeden so rüberkam", sagt der Lizenzspielleiter dem kicker am Sonntag: "Die Menschen im Stadion waren begeistert, dass sie wieder einen Sieg gesehen haben, wir stehen an der Tabellenspitze und haben drei Punkte gegen unangenehme Mainzer geholt. Das ist sehr positiv." Gerade angesichts der nun kommenden englischen Wochen: "Es war sehr wichtig, mit einem Sieg in die nächste vollgepackte Phase zu gehen, das wird eine intensive Zeit."

Rose entlastet Hummels' Knie

Aber auch Kehl nannte die Einschränkung: "Wir übersehen auch nicht, dass wir noch einige Sachen besser machen können." Dass es am Ende erneut knapp wurde, beschäftigt auch den künftigen Sportdirektor: "Wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir die Spiele natürlich gerne noch klarer und früher entscheiden, aber das müssen wir uns hart erarbeiten." Die Mannschaft setze "deutliche Zeichen, dass sie bis zuletzt gewinnen will", schon "gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim waren wir immer noch in der Lage, die Spiele hintenraus für uns zu entscheiden".

Dennoch würde auch der 41-Jährige gerne auf die Spannung in der Schlussphase verzichten: "Wir würden es definitiv gerne abstellen, dafür gibt es allerdings nicht den einen klaren Grund." Gegen Mainz musste Coach Rose erneut den Mittelweg zwischen Schonung einzelner Leistungsträger und der bestmöglichen Elf auf dem Platz finden. So durften Mats Hummels und Marco Reus früher vom Platz. "Wir haben Mats heute etwas eher runtergenommen, weil wir sein Knie ein Stück weit entlasten wollen. Unser Kapitän hat viele Spiele gemacht. Deswegen haben wir auch Marco mal eher rausgenommen", erklärt Rose.

Erling Haaland allerdings blieb nach seiner gerade ausgeheilten Muskelblessur bis zum Ende im Sturm. "Wir brauchten ihn heute auch bei gegnerischen Standards. Da hat er zum Ende ordentlich aufgeräumt", sagt der Coach und muss beim zusätzlichen Bonus selbst lachen: "Und nebenbei macht er in der 95. Minute noch ein Tor. Das kann man auch gebrauchen."

Vor zwei Champions-League- und einer Pokalwoche müssen die Kräfte eben eingeteilt werden, auch um die wiederkehrenden Wackler in der Schlussphase zu vermeiden. Denn "die Verfassung einiger Spieler aufgrund von Verletzungen, Abstellungen zu den Nationalteams und teils mangelnder Vorbereitung" sei dafür "sicher ein Ansatzpunkt", wie Kehl glaubt.