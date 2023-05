Kehl und die Frustbewältigung: "Ab einem gewissen Moment werden wir wieder angreifen"

Bei Borussia Dortmund herrscht Trauer und Entsetzen nach dem verpassten Meistertitel. Sportdirektor Sebastian Kehl blickt zurück und voraus.

Die einen vergossen bittere Tränen, die anderen starrten erschrocken durchs weite Rund. Als der Traum ausgeträumt und für den BVB fürwahr alles vorbei war, machte sich zügig Entsetzen breit. Den neunten Meistertitel so knapp verpasst, die gute Ausgangslage mit dem 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag doch noch verspielt - allenthalben sorgte dieses Scheitern für tieftraurige Gesichter. Zumal dieses Finale für Dortmund denkbar unglücklich und so gar nicht meisterlich verlaufen war.

Kehl hadert mit dem Spielverlauf

"Der Spielverlauf war sicherlich alles andere als optimal", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Und zählte auf: "Recht früh in Rückstand zu geraten, eine Elfmetersituation nicht zu nutzen, kurz darauf das 0:2 zu kassieren - das hat das Spiel natürlich komplett anders werden lassen. Mainz hat nur noch verteidigt und gekontert. Wir hatten eine ganze Zeit lang nicht die richtigen Mittel." Zwar habe sich der BVB doch einige Tormöglichkeiten erarbeitet. "Aber das 2:2 kam viel zu spät." So die Kehl'sche Ad-hoc-Analyse, in der die Auswechslungen der angeschlagenen Karim Adeyemi (40.) und Marius Wolf (46.) erst gar nicht thematisiert wurden.

Und was war mit dem Faktor Nervosität? Der nahm in Kehls Bericht nur eine untergeordnete Rolle ein. Dass die Situation speziell gewesen sei, sagte der 43-Jährige, "war ja klar. Was hier los gewesen ist, das kann man nicht einfach abschütteln. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir die Mannschaft gut vorbereitet hatten, dass wir einen guten Matchplan hatten". Der sei nur schnell überholt worden, musste deshalb zügig über den Haufen geworfen werden.

Dass es irgendwann hektisch gewesen sei - "teils war es wild, wir hatten keine gute Positionierung mehr, haben viel durch die Mitte gespielt und uns die Momente nicht mehr so erarbeitet" -, das sei dann normal in so einer Situation, befand Kehl. Kein Vorwurf also an seine Mannschaft. Erst recht nicht nach dieser Rückrunde, die der BVB mit fünf Punkten mehr als der FC Bayern auf Rang 1 abschloss. Darum sagte Kehl: "Ich glaube nicht, dass wir zu viele Punkte in der Rückserie haben liegenlassen." Aber: "Wir haben einige Punkte in der Hinserie verschenkt." Punkte, die letztlich fehlten.

Die Leere, die Enttäuschung - alles, was wir gerade spüren, ist nicht zu beschreiben. Sebastian Kehl

"Die Leere, die Enttäuschung - alles, was wir gerade spüren, ist nicht zu beschreiben", betonte Kehl nach dem dramatischsten Bundesligafinale seit vielen Jahren. Am Sonntag werde sich das gesamte Team noch einmal treffen. Zur Aussprache. Vielleicht zum Tränentrocknen. "Jeder Spieler wird es ein Stück weit aber auch mit sich selbst ausmachen müssen", so Kehl. Und klar scheint: Die Trauer wird erst mal bleiben. Zu groß war die Chance, die äußerst wackeligen Bayern diesmal zu stürzen.

Die Süd - beeindruckend

Minimal tröstend wirkte da immerhin die Reaktion der Dortmunder Fans, die das Team und Trainer Edin Terzic nach Abpfiff und wenigen Minuten der Stille lautstark gefeiert hatten. "Wie die Süd relativ schnell versucht hat, die Mannschaft aufzufangen, war beeindruckend", befand Kehl. "Das zeichnet diesen Klub aus. Die Menschen haben ein starkes Gefühl für solch schwierige Momente." Allein: Die Enttäuschung, die auch die Fans erlebt hätten, die könne er ihnen nicht nehmen. "Ich kann nur sagen: Ab einem gewissen Moment werden wir wieder nach vorne schauen, ab einem gewissen Moment werden wir wieder angreifen."

Es sei schließlich so, wie es die Anhänger nach Abpfiff lauthals gesungen hätten, sagte Kehl: "Borussia Dortmund wird niemals untergehen. Das fühlt sich jetzt ganz schwierig an, aber wir werden wieder aufstehen."