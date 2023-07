Kehl über Reus, Nmecha und die Transferpläne

Pünktlich zur ersten medienöffentlichen Trainingseinheit der Saison 2023/24 hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag zu allen drängenden Themen rund um Borussia Dortmund geäußert. Der kicker hat die wichtigsten Aussagen des 43-Jährigen aufgezeichnet.

Äußerte sich am Freitag zu allen drängenden Themen: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. IMAGO/Beautiful Sports

Sebastian Kehl (43) über …

… den Start in die Vorbereitung: "Die vergangenen Saison war am Ende sehr enttäuschend. Wir haben alle ein bisschen gebraucht, das zu verarbeiten. In meiner Funktion musste ich aber schon relativ schnell wieder umschalten, weil einige Herausforderungen warteten. Die Mannschaft hatte ausreichend Zeit, um das zu verarbeiten. Diejenigen, die hier sind, habe ich als sehr motiviert wahrgenommen. Es herrschen eine gute Stimmung und eine große Lust auf die neue Saison. Die Nationalspieler sind noch unterwegs und werden Ende nächster Woche zu uns stoßen."

… Neuzugang Felix Nmecha: "Felix ist ein hochspannender Spieler. Er ist technisch begabt, hat eine hohe Dynamik und eine tolle Ballbehandlung. Er ist groß und hat eine unglaubliche Kopfballstärke. Das Potenzial, das wir in ihm sehen, finden wir sehr spannend. Er ist noch lange nicht fertig."

… die kritische Haltung von Teilen der Fans gegenüber Nmecha: "Wir haben uns verantwortungsvoll mit diesem Prozess beschäftigt, auch Stimmen von Fans gehört, viele Gespräche geführt und Verständnis gezeigt. Es ist in diesem Prozess total wichtig, dass man die Dinge ernst nimmt. Felix ist jetzt ein Teil von Borussia Dortmund. Wir werden unseren Spieler natürlich verteidigen. Er wird aber auch alles dafür tun, um den Eindruck, der in den vergangenen Wochen entstanden ist, wettzumachen."

… die angeschlagenen Nmecha, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi: "Felix ist leider noch angeschlagen. Das wird noch ein paar Tage dauern. Er läuft individuell und arbeitet sehr intensiv. Er hat auch den Urlaub genutzt, um sich gut vorzubereiten. Ich rechne damit, dass er sich im Verlauf der nächsten Woche im Teamtraining befinden wird. Youssoufa hätte wegen seiner Teilnahme an der U21-EM eigentlich noch bis zum 15. Juli Urlaub, er war aber hier in Dortmund, um sich behandeln zu lassen. Er möchte unbedingt so schnell wie möglich einsteigen. Ein paar Tage wird er aber noch brauchen. Ähnlich sieht es bei Karim aus, der nach der Muskelverletzung aus der vergangenen Saison sehr intensiv in den vergangenen Wochen gearbeitet hat."

… Marco Reus, der das Kapitänsamt abgegeben hat: "Marco hat uns am Donnerstag darüber informiert. Er hat sich eine Menge Gedanken gemacht. Ich finde, das zeugt von Größe, und zeigt, dass er ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein für diesen Klub hat. Er hat sich dazu entschieden, die Verantwortung weiterzureichen und die Führung zu übertragen."

… mögliche Nachfolger als Kapitän: "Wir haben einige Kandidaten im Kopf. Wir werden uns auch mit der Aufstellung des Mannschaftsrats beschäftigen. Wir werden eine gute Mischung finden, so wie wir das in den vergangenen Jahren auch geschafft haben. Und am Ende werden wir - Hans-Joachim Watzke, Edin Terzic und ich - auch die richtige Wahl für den neuen Kapitän treffen."

… die weiteren Transferplanungen: "Wir haben vor kurzem Ramy Bensebaini und Nmecha verpflichtet. Bereits im Winter hatten wir in Julien Duranville und Julian Ryerson zwei Vorgriffe für den Sommer getätigt. Wir werden noch auf der einen oder anderen Position etwas tun wollen. Wir beobachten den Markt und machen uns sehr viele Gedanken. Natürlich werden wir auch noch abwarten, ob auf der Abgabeseite etwas passiert. Es ist ein Prozess. Aber der läuft geplant. Wir haben eine klare Idee und eine klare Struktur."

… das behutsame Vorgehen: "Wir sind in der vergangenen Saison zusammengewachsen und gereift. Vor allem die Leistungen in der Rückserie stimmen uns hoffnungsvoll. Das Gros der Mannschaft haben wir zusammengehalten. Wir glauben, dass wir das Potenzial weiterentwickeln können. Ein Kader muss auch wachsen. Trotzdem müssen wir darauf reagieren, wenn wir das Gefühl haben, dass uns etwas fehlt. In diesem Prozess sind wir."