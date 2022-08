Kehl über Modeste: "Er muss es hier unter Beweis stellen"

Nach dem kurzfristig über die Bühne gebrachten Transfer von Anthony Modeste beorderte BVB-Coach Edin Terzic den vom 1. FC Köln gekommenen Stürmer direkt in die Startelf. Dortmunds Sportdirektor erklärte im Vorfeld zudem nochmals die Beweggründe und Vorteile für den Franzosen.

Mit dem kurzfristigen Transfer von Anthony Modeste, der unter der Woche von Bundesliga-Konkurrent Köln als Ersatzmann für den langfristig ausfallenden Sebastien Haller verpflichtet worden war, holte sich der BVB massig Erstliga-Erfahrung. Der 34-jährige Mittelstürmer bringt es in seiner Vita immerhin auf 190 Bundesliga-Spiele und 83 Tore (153 Minuten pro Treffer) für die TSG 1899 Hoffenheim (2013 bis 2015) und eben seinen doppelten Ex-Klub aus der Domstadt (2015 bis 2017 und 2018 bis 2022).

Nach nur wenigen Trainingseinheiten mit dem neuen Team spülte es Modeste dann auch direkt in die Startelf der Schwarz-Gelben beim Gastauftritt in Freiburg. Das Warum lag dabei schnell auf der Hand: Mit dem kopfballstarken Angreifer sollte an vorderster Front mehr Durchschlagskraft Einzug finden. Das sei auch überhaupt das, was sich der BVB vom Routinier erhoffe, wie Sebastian Kehl klarstellte.

"Ich glaube, dass beide voneinander profitieren können", sagte der Dortmunder Sportdirektor im Vorfeld der Partie bei DAZN, ergänzte aber auch, dass die Borussia nun nicht auf einmal anders spielen werde: "Wir werden auf jeden Fall unser Spiel jetzt nicht auf Anthony Modeste ausrichten, das wäre für den Rest der Mannschaft sicherlich nicht zuträglich. Aber mit Modeste bekommen wir ein Element in unser Spiel, das wir genauso nutzen können - sei es aus dem Halbfeld mit Flanken, sei es auch mal mit diagonalen Bällen. Wir haben mit ihm auf jeden Fall eine Waffe hinzugewonnen, die unserem Kader gut tut und dem Trainer im vorderen Bereich mehr Möglichkeiten bietet. Und trotzdem wird er eben auch von uns profitieren, weil wir ihn in der Box füttern wollen."

So jemand wie Modeste? "Nicht einfach zu finden"

Dass die Suche nach einem gestandenen Zielspieler nach Hallers Hodenkrebs-Diagnose inklusive notwendiger Chemotherapie kein Zuckerschlecken gewesen sei, bekräftige Kehl auch nochmals: "Wir haben das zusätzliche Budget sicherlich nicht eingeplant gehabt, doch so einen Fall mit Sebastien Haller kann man ja nicht vorhersehen. Wir mussten deswegen da jetzt versuchen, dass wir ein bisschen kreativ sind. Und haben da für uns eben noch ein Budget freiräumen können, das nicht ganz leicht war. Denn das Profil, was wir gesucht haben in den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen müssen, das ist nicht ganz einfach zu finden" - nämlich einen Neuner, einen echten Stürmer, quasi einen Torgaranten.

"Ich glaube aber, dass wir eine sehr, sehr gute Wahl getroffen haben und vor allem einen Spieler haben, der die Bundesliga kennt, der Deutsch spricht, der sich schnell integriert, der unglaublich torgefährlich ist und ein starkes Kopfballspiel hat", so Kehl abschließend über die Neuverpflichtung - verbunden natürlich auch mit der Klarstellung, dass von dem Franzosen auch viel erwartet wird: "Wir haben verschiedenste Qualitäten bei ihm ausgemacht. Aber er muss es hier unter Beweis stellen, das ist nochmal ein anderer Klub. Aber wir haben festgestellt, dass er sich unbedingt nochmal auf diesem Niveau beweisen will. Das ist auch in seinem Alter eine Herausforderung."

"Ganz große Dinger werden wir nicht mehr drehen"

Was BVB-Sportdirektor Kehl darüber hinaus kurz vor dem Bundesliga-Spiel im Breisgau verriet: dass nichts mehr Großes auf dem Transfermarkt, der noch bis zum 1. September geöffnet hat, passieren wird. "Es werden natürlich auch weiterhin viele Namen mit uns in Verbindung gebracht, wir schauen uns das in Ruhe an - und wissen ja auch nicht, was noch auf der Abgabenseite passieren wird. Aber ganz große Dinger werden wir nicht mehr drehen.