Kehl über Konkurrenzkampf: "Wir brauchen eine Leistungskultur"

In den vergangenen Jahren war Mats Hummels zweifellos eine wichtige Stütze beim BVB, doch inzwischen hat der Routinier eine andere Rolle. Sportdirektor Sebastian Kehl sprach darüber.

Sportlich ist man in Dortmund nicht zufrieden mit der Saison. "Wir haben uns zu viele Patzer erlaubt", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Gastspiel in Bremen bei Sky und forderte: "Wir müssen liefern." Ähnlich sah es auch Sportdirektor Sebastian Kehl, der zugab, dass man unzufrieden ist: "Wir stehen tabellarisch nicht da, wo wir gerne wären."

Unzufrieden dürfte auch Mats Hummels sein, der in der Hinrunde noch absolut gesetzt war (14 Startelfeinsätze an den ersten 16 Spieltagen), inzwischen aber seinen Platz verloren hat. Seit dem 17. Spieltag stehen lediglich vier Joker-Einsätze für den Abwehrmann zu Buche.

Dass Hummels so wenig gespielt hat, liegt Kehl zufolge aber auch daran, dass er "zwischendurch krank" gewesen sei und folglich "ein paar Wochen raus" war, dabei sei auch "sein Trainingsrhythmus verlorengegangen". Hummels werde aber ganz sicher "wieder gebraucht", betonte Kehl und verwies auf die Qualitäten des 35-Jährigen. "Er ist superwichtig für diese Gruppe - auf dem Platz und außerhalb, ebenso in der Kabine. Er bringt auch Feuer mit rein."

In Bremen erhielten einmal mehr Nico Schlotterbeck und Niklas Süle den Vorzug vor Hummels. Süle war dann auch mit seinem sehr guten Pass auf Julian Brandt der Ausgangspunkt des zwischenzeitlichen 1:0 von Donyell Malen. Hummels wurde zum zweiten Durchgang eingewechselt, um nach dem Platzverweis von Marcel Sabitzer als zentraler Spieler in einer Fünferkette für defensive Stabilität zu sorgen. Beim 1:2 von Bremens Justin Njinmah sah der Routinier jedoch nicht gut aus.

Kehl fordert Maß und Mitte

Für Kehl ist es "auch gar nicht schlimm, wenn man mal unzufrieden ist. Am Ende brauchen wir eine Leistungskultur", die jedoch "mit Maß und Mitte stattfinden" müsse. Dennoch sei er "froh, dass Hummels bei uns im Kader ist. Grundsätzlich ist es eine sehr gute Position, drei Innenverteidiger in so einer Qualität zu haben und dass der Trainer die Qual der Wahl hat."

Kehl verwies auch darauf, dass man immer wieder darüber reden würde, dass man Qualität brauche - "auch in der Breite". Dies sei nötig, weil die Dortmunder "verschiedene Ziele in unterschiedlichen Wettbewerben" haben. Gerade mit Blick darauf sei man eben "froh, dass wir mit Marco Reus und Mats Hummels erfahrene Spieler haben, die einen hohen Stellenwert haben und auf die man sich verlassen kann."

Wie Hummels spielte Reus unter Trainer Edin Terzic nicht mehr die erste Geige. Fakt ist auch, dass bei beiden Spielern die Verträge am Saisonende auslaufen. Die Planungen, wie es mit den beiden verdienten Spielern weitergeht, laufen - in diesem Punkt ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. In einem anderen aber schon - und zwar, dass man die Hierarchien innerhalb der Mannschaft ändern möchte. Da hat Hummels bereits seinen Vize-Kapitänsposten abgegeben.

Kehl verwies darauf, dass es völlig normal im Fußball sei, dass irgendwann "Hierarchien übertragen werden. Wir kennen das alle", betonte er und meinte, dass es dabei wichtig sei, dass man das gemeinsam bespreche - ohne die eigenen Ziele dabei aus den Augen zu verlieren: "Es ist wichtig, respektvoll miteinander umzugehen."