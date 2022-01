Kehl über die Corona-Situation: "Eine gewisse Unsicherheit umtreibt uns alle"

Stand jetzt ist Borussia Dortmund mit Blick auf nur zwei Corona-Infektionen im Profi-Kader relativ glimpflich aus der Winterpause gekommen. Eine "gewisse Unsicherheit" bleibt dennoch, sagt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. An den Zielen, die sich der BVB gesetzt hat, ändert das jedoch nichts.

Fußball im Januar 2022 - das ist angesichts der durchs Land rollenden Omikron-Welle und den zahlreichen Positiv-Tests in der Bundesliga ganz viel "Stand jetzt". Und so muss es heißen: Stand jetzt ist Borussia Dortmund relativ glimpflich davongekommen. In Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf hat es nach der Winterpause nur zwei Spieler erwischt, die aufgrund einer Covid-19-Infektion den Rückrundenauftakt in Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen. "Ganz okay" nennt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl diese Bilanz, baut in seinen Satz aber das Wort "aktuell" ein - also eine Abwandlung von "Stand jetzt". Denn man weiß in diesen Tagen ja nie, was bei der nächsten Testung so blüht. "Es ist", sagt auch Kehl, "nicht ganz einfach im Moment, eine gewisse Unsicherheit umtreibt uns alle. Egal, wo man sich aufhält, wir können uns vor der Variante nicht vollständig schützen. Ob im Urlaub weit weg oder hier vor der Haustür."

Auch wenn es den BVB derzeit wesentlich weniger hart erwischt hat als beispielsweise den FC Bayern: Eine Garantie, dass es auch so bleibt, gibt es nicht. "Das wird uns die nächsten Monate noch begleiten", glaubt Kehl und bricht trotz der vergleichsweise hohen Positiv-Rate unter den Bundesliga-Profis eine Lanze für die Spieler: "Es wäre nicht gerechtfertigt, da jetzt jemandem einen Vorwurf zu machen. Wir haben vermutlich alle Fälle in unserem Umfeld, mit denen wir umgehen müssen. Insgesamt gehen die Spieler sehr verantwortungsbewusst durch diese Zeit. Da muss man ihnen und auch ihren Familien auch mal ein großes Kompliment machen."

In Dortmund, sagt Kehl, sei man die ganze Zeit schon "sorgsam" mit der Situation umgegangen. Alle seien sensibilisiert und gingen dementsprechend verantwortungsbewusst mit den geltenden Hygiene-Regeln um. Zudem sei die Impfbereitschaft im Profi-Team und dessen Umfeld hoch. Nach dem Hinrunden-Abschluss in Berlin wurden große Teile der Mannschaft geboostert, viele im Staff waren es vorher schon. Im Januar soll eine weitere Booster-Aktion folgen. "Das", glaubt Kehl, "kann am Ende nur der Weg sein: Impfen, Impfen und Boostern."

Einen Boost allerdings benötigt der BVB auch in sportlicher Beziehung. Die Niederlage bei Hertha BSC (2:3) zum Hinrundenausklang hing den Schwarz-Gelben noch einige Urlaubstage in den Knochen. Die Pause, so kurz sie auch war, habe daher "gutgetan", sagt Kehl. "Der Monat Dezember war sportlich betrachtet nicht unser bester, das Gefühl nach der Niederlage gegen die Hertha kein gutes. Da tat es gut, mal rauszukommen und durchzuschnaufen." Jetzt sei die Motivation groß, die Vorfreude ebenso. "Wir haben noch einige Ziele - und wir sind in der Lage, diese zu erreichen."

Der Januar könnte für den BVB vorentscheidenden Charakter besitzen

In den Cup-Wettbewerben hat der BVB noch Titelchancen, in der Bundesliga wird es in den kommenden Wochen zunächst darum gehen, die weiteren Champions-League-Anwärter weiter zu distanzieren. Nacheinander trifft der Klub im Januar in der Liga auf Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim und Leverkusen. Eine knackige Konstellation, die Risiken birgt - aber laut Kehl auch Möglichkeiten bietet: "Es ist eine große Chance, wir treffen auf direkte Kontrahenten. Wir können unsere Tabellensituation stabilisieren und vielleicht nach vorne ein paar Punkte zumachen. Wir haben den Kampf in allen Wettbewerben noch nicht aufgegeben." Ein Selbstläufer allerdings wird das Unterfangen - trotz der "Stand jetzt" ganz guten Personalsituation - allerdings nicht, zumindest nicht mit der Haltung der letzten Spiele in der Hinrunde. "Da", sagt auch Kehl, "müssen wir zulegen."