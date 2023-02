Kehl setzt den Umbau des BVB konsequent fort

Mahmoud Dahoud spielt in seinem sechsten Jahr bei Borussia Dortmund. Ein siebtes wird es nicht geben. Für den BVB ist es der nächste Schritt beim Umbau des Kaders. Doch auch Dahoud bieten sich Chancen.

Als im vergangenen Sommer Edin Terzic zum zweiten Mal seinen Dienst als Trainer von Borussia Dortmund antrat, da konnte Mahmoud Dahoud frohen Mutes auf die kommende Zusammenarbeit blicken. Der Mittelfeldspieler hatte seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum BVB im Sommer 2017 lange nur eine Nebenrolle gespielt, ehe er unter Terzic in der Rückrunde der Saison 2020/21 zum wertvollen Stammspieler aufstieg - und diesen Status auch unter Marco Rose halten konnte.

Acht Monate später muss man jedoch festhalten, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Dahoud und Terzic diesmal als weit weniger fruchtbar erwies. Vor allem, weil der technisch starke Ballverteiler, der die ersten drei Saisonspiele als Startspieler begonnen hatte, sich am dritten Spieltag gegen Bremen schwer an der Schulter verletzte - und erst nach dem Re-Start im Januar wieder eingreifen konnte. Andere hatten sich in der Zwischenzeit in den Fokus gespielt - etwa Julian Brandt oder Salih Özcan -, Emre Can wiederum zog in der Wintervorbereitung, die Dahoud noch leicht gehemmt absolvierte, an ihm vorbei. Und so langte es seit seiner Rückkehr in den Kader bislang nur zu zwei Kurzeinsätzen gegen Freiburg und Bremen.

Die Botschaft, die Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstag via "Bild" verbreiten ließ, überraschte daher nur noch bedingt, nachdem es zuvor monatelang keine erkennbare Bewegung gegeben hatte: Im Sommer trennen sich die Wege von Dahoud und dem BVB, der auslaufende Vertrag des zweimaligen Nationalspielers wird nicht verlängert. Am vergangenen Donnerstag hatten sich die Parteien zu einem finalen Austausch getroffen. Böses Blut gab es nicht, die Trennung, so die Absicht der Beteiligten, soll sauber verlaufen. "Die Zeit bei Dortmund", sagte Dahoud am Dienstag bei "Sport1", "war wunderschön. Vor allem die Fans haben mich immer unterstützt. Es besteht daher eine besondere Verbindung." Und: "Wenn das Team mich braucht, dann bin ich zu 100 Prozent da."

Weniger Fixgehalt, dafür höhere leistungsbezogene Prämien

Aus Dortmunder Sicht betrachtet ist die Entscheidung zwar durchaus hart, weil sich Dahoud nichts zu Schulden hat kommen lassen. Sie ist aber vor allem auch konsequent, setzt Kehl doch damit den eingeschlagenen Weg des Kaderumbaus fort. Dahoud war noch von seinem Vorgänger Michael Zorc verpflichtet worden, der Techniker schätzte. Kehl setzt bei Neuverpflichtungen derzeit andere Schwerpunkte. Belastbar sollen die bereits auf hohem Niveau erprobten Profis sein, körperlich robust und auch mental widerstandsfähig. Die Verpflichtung von Unions Julian Ryerson im Winter war das jüngste Beispiel für diese Neujustierung, die freilich nicht ausschließt, auch hochveranlagte Talente wie den Flügelstürmer Julien Duranville dazu zu holen. Auch die Vertragsgestaltung hat Kehl umgekrempelt: Weniger Fixgehalt, dafür höhere leistungsbezogene Prämien - so lautet die Devise. Verstärkt im Fokus stehen ablösefreie Spieler.

Aus Dahouds Sicht ist das Vertragsende im Sommer durchaus als Chance zu betrachten. Als Spieler und Persönlichkeit ist er in den vergangenen zweieinhalb Jahren gereift, seine spielerischen Qualitäten sind ohnehin bekannt. An Interessenten aus England und Italien mangelt es dem Vernehmen nach bereits jetzt nicht. Ein Wechsel ins Ausland wäre eine Möglichkeit, weiter zu wachsen, sich in einem neuen Umfeld zu beweisen - und dadurch einen neuen Anlauf im DFB-Team, für das er zuletzt im September 2021 berufen wurde, zu starten.

Erst einmal allerdings will sich Dahoud, der bislang 137 Spiele für die Borussia absolvierte und mit dem Klub 2021 den DFB-Pokal gewann, auf die restliche Saison mit dem BVB konzentrieren - und sich bestenfalls mit einem Titel verabschieden.