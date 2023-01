Kehl: "Noch überhaupt keine Angebote für Bellingham"

Die nächsten Monate werden arbeitsreich für Sebastian Kehl. Auslaufende Verträge en masse und die Personalie Jude Bellingham halten Dortmunds Sportdirektor auf Trab.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl muss sich aktuell mit acht auslaufenden Verträgen in der BVB-Belegschaft beschäftigen - darunter Leistungsträger wie Kapitän Marco Reus, Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud oder Youssoufa Moukoko. "Am Ende werden wir sicher nicht alle auslaufenden Verträge verlängern, da wir ganz bewusst an der einen oder anderen Stelle Veränderungen vornehmen möchten", sagt Kehl im Interview mit dem kicker (Montagausgabe).

Dabei wird auch offensichtlich, dass die Geduld des BVB mit Moukoko endlich ist. Der Nachwuchsstürmer hat nichts weniger als ein Ultimatum vom BVB erhalten. In der Woche vor dem Re-Start in der Bundesliga gegen Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss sich der 18-Jährige entscheiden, ob er verlängert oder geht.

"Jude ist ein richtiger Borusse geworden"

Derartigen Druck üben die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben auf Jude Bellingham natürlich nicht aus. Der englische Nationalspieler ist beim BVB zur absoluten Führungsperson aufgestiegen. "Jude hat hier eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit seiner Art Fußball zu spielen, mit seiner Kampflust und seinem Engagement ist er ein richtiger Borusse geworden, der sich sehr mit dem BVB identifiziert", schwärmt Kehl von dem 19-jährigen Mittelfeldspieler.

Und doch kann es sein, dass Bellingham den gleichen Weg geht wie zuvor Jadon Sancho oder Erling Haaland. Nämlich den in die Premier League nach starken Jahren beim BVB. Kehl sagt, dass "uns das immer wieder passieren kann", und hofft dennoch, dass ihm der beste defensive Mittelfeldspieler der kicker-Winter-Rangliste noch etwas erhalten bleibt. "Ob und wann das bei Jude der Fall sein wird, kann ich heute noch nicht sagen, und rein sportlich betrachtet wäre ich ja bescheuert, Jude Bellingham abgeben zu wollen. Wir werden zu gegebener Zeit mit ihm und seinen Eltern reden", gibt sich Kehl betont gelassen. Wohl wissend, dass die Top-Vereine Englands nicht nur mit Traumgagen locken, sondern auch sportlich der Bundesliga mehr als nur einen Schritt voraus sind.

Es gibt übrigens auch überhaupt keine Angebote. Sebastian Kehl

Im derzeitigen Transferfenster ist ein Bellingham-Abschied noch kein heißes Thema, im Sommer sieht die Lage aber definitiv anders aus. "Aktuell gibt es keinen Druck. Jude will sich voll auf Fußball konzentrieren", betont Kehl und schiebt nach: "Und es gibt übrigens auch überhaupt keine Angebote."

Auf Dortmund wartet die altbekannte Frage

Dass diese kommen werden, wissen die Dortmunder - und der BVB muss nach 120 Millionen Euro Verlust im Zuge der Corona-Pandemie auch wirtschaftlich denken, denn Bellingham ist nach Haalands Abschied nun der Profi im Dortmunder Kader, der mit Abstand die höchste Ablöse generieren würde. Ein weiterer Mega-Deal würde den angestrebten Kaderumbau sicherlich einfacher gestalten. Kehl streitet dies nicht ab: "Natürlich benötigen wir wirtschaftliche Ressourcen, um neue Spieler zu verpflichten. Aber das Thema sollten wir nicht an einem Spieler festmachen."

Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Geht seine Entwicklung so rasant weiter Richtung Weltklasse-Spieler (und sollte er gesund bleiben), dann werden sich die Dortmunder Verantwortlichen im Sommer die altbekannte Frage stellen müssen: Wo liegt die finanzielle Schmerzgrenze, um den Verlust eines weiteren Topspielers sportlich zu verkraften?

