Kehl nach dem Remis gegen Heidenheim: "Erklärbar ist es für uns alle nicht"

Unverständnis, Frust, Ratlosigkeit: Borussia Dortmund sucht nach dem 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim nach Gründen für den enttäuschenden Saisonstart - und hat kaum Zeit an den Lösungen zu arbeiten.

Es ging auf Mitternacht zu, als Sebastian Kehl die Treppe aus den Katakomben des Stadions hinaufstieg. Nach dem Spiel war der Dortmunder Sportdirektor bereits in der eigenen Kabine, auch länger beim in den 102 Minuten zuvor massiv geforderten Schiedsrichter Tobias Reichel und seinen Assistenten. Eine Stunde war die Partie gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim zu diesem Zeitpunkt beendet und Kehl war noch auf der Suche nach den Ursachen dafür, dass der BVB eine 2:0-Führung verspielen konnte und sich am Ende mit einem enttäuschenden Unentschieden begnügen musste.

"Erklärbar ist es im Moment für uns alle nicht", begann der 43-Jährige: "Man sucht zwar nach Gründen, aber am Ende darf uns das einfach nicht passieren." Die Art und Weise, wie sein Team den zur Pause sicher geglaubten Sieg durch einen eklatanten Leistungseinbruch verschenkte, sorgte auch bei Kehl für Ratlosigkeit: "Wir haben das Spiel eigentlich kontrolliert und hatten eine Menge Torgelegenheiten. Aber wie wir das Spiel mit einer solchen Sorglosigkeit in der zweiten Halbzeit aus der Hand geben, darf einer solchen Mannschaft nicht passieren. Gerade zu Hause, gerade gegen Heidenheim, gerade nach einer guten ersten Halbzeit. Das zu erklären fällt schwer."

Nach dem Seitenwechsel fehlte es Dortmund an Intensität, an Zielstrebigkeit, an Widerstand gegen einen Gegner, der plötzlich viel mutiger agierte und den Stressfaktor erhöhte. Und der BVB? Zog wie schon beim glücklichen Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) und dem Remis beim VfL Bochum (1:1) in den Vorwochen zurück, verlor seine Linie und am Ende fast noch das Spiel. Gleich mehrfach lief Heidenheim in der Schlussphase der Partie in klarer Überzahl Konter, einzig die mangelnde Zielstrebigkeit der Gäste bewahrte Dortmund vor der kompletten Demütigung.

Eine klare Steigerung hatten sich die Verantwortlichen erhofft, einen Sieg und die vorübergehende Tabellenführung eingeplant. Nach zwei Spielen, in denen das Team auch laut Kehl "nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat" folgte stattdessen der Tiefpunkt der noch jungen Saison: "Heute war es viel zu wenig, in der Summe der drei Spiele zu wenig für die Ansprüche, die wir haben. Darüber müssen wir mit den Spielern reden, es waren zu viele Fehler dabei, die so auf diesem Niveau nicht passieren dürfen."

Individuelle Fehler wie die von Marius Wolf und Sebastien Haller bei den Gegentreffern, kollektive Fehler wie das Verlieren der Ordnung. Dass eine eigentlich gestandene Spitzenmannschaft es zulässt, gegen ein Team im dritten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte einen offenen Schlagabtausch ohne ausreichende Absicherung einzugehen, ist ein Armutszeugnis. Auffällige Konditions- und dadurch Konzentrationsfehler mit zunehmender Spieldauer werden dabei eine Rolle gespielt haben.

"Natürlich habe ich auch bei uns festgestellt, dass der eine oder andere Spieler leichte Ballverluste hatte, Unkonzentriertheiten hatte, die wir ansprechen und analysieren werden", befand Kehl: "Zum Schluss war es einfach super wild und hektisch, kaum einer hat noch Positionen eingehalten." Das Bemühen sei dagewesen, aber die Struktur habe gefehlt: "So darf man am Ende ein Spiel mit so einer langen Nachspielzeit nicht angehen. Das hätte am Ende ja noch zum Konter führen können, dann verlieren wir das vielleicht noch."

Nur zwei Wochen nach dem Saisonstart befindet sich Borussia Dortmund in einer handfesten Krise, die Ausbeute von fünf Punkten gegen Mannschaften, die sich wohl eher in Richtung unteres Tabellendrittel orientieren müssen, scheint angesichts der Leistungen sogar noch zu hoch und ist dennoch enttäuschend. Die Probleme in den Abläufen, in der Struktur, der Form und der Fitness machen Sorge.

Kehl: "Das macht schon auch was mit den Jungs"

Der Schwung der so starken Rückrunde, der Schulterschluss mit den Fans nach dem dramatischen Saisonfinale, die individuellen Leistungssprünge einzelner Spieler - all das liegt derzeit verschüttet. "Wenn ich die letzten drei Spiele sehe, würde ich sagen, dass die Energie nicht zu spüren ist, die wir uns am Ende der letzten Saison hart erarbeitet haben, den Lauf, den wir uns hart erarbeitet haben", sagt Kehl: "Der Schwung ist abhandengekommen." Der BVB ist auf dem klaren Weg in eine nicht nur in Dortmund bekannte Abwärtsspirale: Schlechte Leistungen führen zu schlechten Ergebnissen führen zu schlechter Stimmung und so weiter. Der Start hat Spuren hinterlassen, beobachtet Kehl: "Das macht schon auch was mit den Jungs, glaube ich. Ich habe das an den Aussagen innerhalb der Kabine gehört."

Viele Möglichkeiten bleiben ihm und Trainer Edin Terzic zunächst nicht, um die Mannschaft wieder in die Spur zu bekommen. "Es erwartet uns eine sehr intensive Zeit und wir müssen uns schnellstmöglich berappeln" weiß Kehl. Am heutigen Samstag folgt eine kritische Analyse des Spiels, danach reist ein großer Teil des Kaders zu den jeweiligen Nationalmannschaften und kommt erst Mitte übernächster Woche wieder zurück. Es warten in schneller Folge die anspruchsvollen Aufgaben Freiburg, Paris und Wolfsburg - und nach Möglichkeit Antworten auf viele offene Fragen.