Kehl lobt: "Nach dem 2:2 wollte sich keiner mit dem Punkt begnügen"

Die Personalsituation bei Borussia Dortmund entspannt sich weiter: Dan-Axel Zagadou und Marius Wolf wurden aus der Quarantäne entlassen. Auch Manuel Akanji dürfte BVB-Trainer Marco Rose bald wieder zur Verfügung stehen. Doch die Rückkehrer sind nicht der einzige Grund für die verbesserte Laune der Borussen.

Das ging fix: Nach seinem positiven Corona-Test Anfang der vergangenen Woche stand Marius Wolf am Sonntag wieder auf dem Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Der BVB-Allrounder, der bereits geboostert war, hatte keinerlei Symptome gezeigt und konnte in den vergangenen Tagen bereits in den heimischen vier Wänden individuell trainieren. Am Sonntag nun testete er sich offiziell frei und durfte die Quarantäne verlassen. Sofort ging es dann zurück auf den Platz, um am Spielersatztraining der Profis teilzunehmen, die beim emotionalen Last-Minute-Sieg in Frankfurt (3:2) nicht oder nur teilweise auf dem Platz gestanden hatten.

Zagadou "befreit" sich aus Quarantäne

Auch Dan-Axel Zagadou, der an seinem Urlaubsort in Dubai positiv getestet worden war, konnte sich inzwischen durch einen negativen Test aus der Quarantäne befreien und weilt wieder in Dortmund. Nach abschließenden Untersuchungen soll er in Kürze ins Mannschaftstraining zurückkehren. Dort wird in den kommenden Tagen auch wieder Manuel Akanji zurückerwartet, auch wenn der Schweizer Innenverteidiger, der sich vor vier Wochen einem kleinen Eingriff am Knie unterzogen hatte, vermutlich noch keine Startelf-Alternative für das Freitagsspiel gegen Freiburg sein wird.

Sportdirektor Zorc lobt Trainer Rose

Personell also sieht es gut aus in Dortmund - und auch die allgemeine Stimmungslage hat sich durch den gelungenen Jahresauftakt in Frankfurt merklich aufgehellt, nachdem die Borussen nach der 2:3-Niederlage in Berlin kurz vor Weihnachten doch recht bedröppelt in die Winterpause gegangen waren. "Der Sieg tut uns gut. Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir auch gegen eine gute Mannschaft wie Frankfurt einen Zwei-Tore-Rückstand drehen können, wenn wir nicht unruhig werden und weiter an uns glauben. Daraus können wir viel Positives ziehen", bilanzierte Sportdirektor Michael Zorc am Sonntag im Gespräch mit dem kicker und lobte Trainer Marco Rose für dessen Worte in der Halbzeitpause in Frankfurt: "Marco hat den richtigen Ton getroffen, er ist sehr ruhig und analytisch geblieben."

Und das zeigte die erhoffte Wirkung: Nach dem von Gregor Kobel vereitelten 0:3 durch Jasper Lindström kurz nach der Pause - einer "Schlüsselszene", wie Zorc bemerkte - kämpfte sich der BVB zunehmend in die Partie zurück, auf die die Dortmunder im ersten Durchgang nach einer dominanten Anfangsphase völlig den Zugriff verloren hatten und daher zur Pause zurecht mit 0:2 hinten lagen. Nach einer vom Trainer geforderten und vor allem im zweiten Durchgang erfolgreich umgesetzten Korrektur der inneren Haltung sowie den späten Toren von Thorgan Hazard, Jude Bellingham und Mahmoud Dahoud stand am Ende ein gar nicht mal unverdienter Erfolg zum Jahresauftakt, der - so die Hoffnung der Verantwortlichen - einen Lerneffekt bei der Mannschaft auslösen soll. "Das", sagte Rose, "sollte den Jungs zeigen, dass sich Haltung am Ende auszahlt."

Noch besser werden muss weiter das Verhalten bei eigenem Ballbesitz und in den direkten Duellen. Mit zu leichten Ballverlusten und verlorenen Zweikämpfen lud der BVB den Gegner in Frankfurt nach den ersten sehr guten 15 Minuten geradezu ins Spiel ein. "Trotz des Sieges müssen wir über ein paar Dinge sprechen", sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl dem kicker, "wir haben erneut zwei Gegentore kassiert, weil wir es dem Gegner zu einfach gemacht haben. Und das nach einem Start ins Spiel, bei dem wir sehr präsent waren und einen guten Zugriff hatten."

Kehl: "Es war ein emotionaler, ein wichtiger Sieg für uns"

Insgesamt jedoch zeigte sich auch Kehl "glücklich und zufrieden" mit dem Start ins Jahr 2022: "Es war ein emotionaler, ein wichtiger Sieg für uns, wenn man sich noch einmal den Dezember in Erinnerung ruft." Explizit lobte der frühere Profi die "Willensstärke" der Dortmunder Spieler. Auch nach dem Ausgleich durch Bellingham habe sich "keiner mit dem Punkt begnügen wollen". "Da", sagte Kehl, "haben wir das Momentum gespürt. Das hat mir gefallen."

Durch den Erfolg konnte Dortmund den Vorsprung auf die Champions-League-Konkurrenten Freiburg, Leverkusen, Frankfurt und Union vergrößern und den Abstand zum Tabellenführer FC Bayern verringern. Jetzt gilt es, diese Entwicklung zu verstetigen. Oder, wie es Rose sagte: "Jetzt geht’s um Nachhaltigkeit. Ich bin gespannt, wie wir das mit in die nächsten Wochen nehmen." Dann geht es gegen Freiburg, Hoffenheim und Leverkusen - also die direkte Konkurrenz. Mit neuem Optimismus - und einer deutlich besseren Personalausstattung.