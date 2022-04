Kehl: "…in den direkten Duellen nicht fair behandelt worden"

Auch wenn Borussia Dortmund dem Dauerrivalen FC Bayern München zur zehnten Meisterschaft in Folge gratulierte, hatte sich nach den jüngsten beiden direkten Duellen Ärger über die Schiedsrichter angestaut.

Die Feierlichkeiten des Gegners mussten Spieler und Verantwortliche stoisch ertragen, den Weißbierwogen ausweichen. Gerne hätte Borussia Dortmund dem direkten und dennoch enteilten Konkurrenten die Party versaut, am Ende reichte es trotz einer Steigerung nicht. "Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, vor allem nach der Pause waren wir auf Augenhöhe, hatten drei Mal die Chance zum Ausgleich", befand der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im Gespräch mit dem kicker.

Dass es neben den vergebenen Chancen von Erling Haaland und Marco Reus nicht reichte, hatte für den Ex-Profi noch einen weiteren Grund. "Es war mehr drin, gerade wenn man die Elfmeter-Fehlentscheidung berücksichtigt. Dann geht das Spiel womöglich anders aus. Das ärgert uns schon", urteilte Kehl nach dem nicht gepfiffenen Foul von Benjamin Pavard an Jude Bellingham, das auch der VAR nicht korrigierte: "Man hätte sich die Situation wenigstens anschauen sollen."

In Dortmund hat sich Ärger angestaut

Nach den Diskussionen um die unausgewogene und am Ende spielentscheidende Leitung von Felix Zwayer im Hinspiel (2:3) hat sich Ärger angestaut. "Wenn man beide Spiele sieht, wird hinterher wieder über eine Schiedsrichter-Entscheidung diskutiert, das ist unnötig und schade", sagt Kehl und findet: "In Summe sind wir in den direkten Duellen nicht fair behandelt worden." An der Wertschätzung für die Saison des Gegners soll das aber nichts ändern: "Nichtsdestotrotz gratulieren wir München zur verdienten Deutschen Meisterschaft. Gestern hätte sie aber nach unserem Geschmack noch nicht erfolgen müssen."

Denn nach den unnötigen Gegentreffern, "das erste Tor ist ein Abstimmungsproblem, beim zweitem ist ein individueller Fehler dabei", sah Kehl einen engagierten Auftritt: "Gerade in der zweiten Halbzeit, als wir dem Unentschieden nahe waren, hat sich die Mannschaft nicht aufgegeben und gewehrt. In dieser personellen Konstellation mit dem Ausfall von beinahe einer kompletten Mannschaft darf man das nicht aus den Augen verlieren." Denn "München war nahezu komplett, bei ihnen stand kein Stammspieler nicht zur Verfügung - bei uns sah das doch anders aus", spielte der Lizenzspielerleiter auf die Ausfallliste an, auf der unter anderem Mats Hummels, Mahmoud Dahoud, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Giovanni Reyna und Axel Witsel stehen.

Ein Teil dieser Verletzten wird in dieser Saison wohl nicht mehr auf dem Platz stehen, dennoch soll nach Wunsch von Kehl noch eine Marke erreicht werden: "Jetzt wollen wir alle drei Spiele gewinnen und auf 70 Punkte kommen. Das wäre ein richtig guter Abschluss." Dann ständen am Ende 70 Punkte - mehr als in den letzten drei Spielzeiten.