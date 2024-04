Kehl denkt nicht an BVB-Abschied: "Es geht weiter"

Dass nicht er, sondern Lars Ricken zum neuen Sport-Geschäftsführer des BVB befördert wurde, traf Sebastian Kehl. Nun hat sich der Sportdirektor erstmals öffentlich geäußert - als echter Teamplayer.

Als Teamplayer hatte sich Sebastian Kehl bis zum Sportdirektor von Borussia Dortmund hochgearbeitet. Und als solcher präsentierte er sich auch, als er am Samstag erstmals öffentlich zum ersten großen Rückschlag seiner Funktionärslaufbahn Stellung bezog: Die Stelle als neuer Sport-Geschäftsführer des BVB hatte mit Lars Ricken überraschend der Leiter der Nachwuchsabteilung erhalten - und nicht Kehl, der sich gute Chancen auf eine Beförderung ausgerechnet hatte.

"Im ersten Moment ist man natürlich auch ein Stück weit enttäuscht, ich glaube, das ist menschlich", gab Kehl vor dem Dortmunder Gastspiel bei RB Leipzig am Sky-Mikrofon zu. "Dann berappelt man sich kurz." Er freue sich für Ricken. "Lars ist ein richtiger Borusse, wir kennen uns sehr viele Jahre lang, haben in den letzten Jahren in unterschiedlichen Positionen sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. In der Konstellation geht es weiter."

"Ich identifiziere mich total mit dieser Aufgabe und mit diesem Klub"

Schnell war infrage gestellt worden, ob Kehl nach dem ausgebliebenen Aufstieg über den Sommer hinaus in Dortmund bleiben würde. Auf die Frage, ob er daran gedacht habe, hinzuschmeißen, antwortete er jedoch: "Das spielt für mich jetzt aktuell überhaupt keine Rolle. Ich habe viel zu viel Spaß an der Aufgabe, wir haben aktuell viel zu schöne Ziele. Wichtig ist für mich vor allem der Verantwortungsbereich, in dem ich hier als Sportdirektor weiterarbeiten soll. Und das ist eine ganz spannende Rolle. Michael Zorc hat das hier über 20 Jahre sehr erfolgreich gemacht."

Der Teamgedanke stehe "über allem, und dem ordne ich mich unter", betonte Kehl. "Ich identifiziere mich total mit dieser Aufgabe und mit diesem Klub. Daher geht's weiter." Mit Ricken habe er sich schon intensiv ausgetauscht, um "die Themen voranzubringen" und ihn "auf Stand zu bringen". "Das ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, das wird hoffentlich sehr viel Spaß machen."

Breite BVB-Spitze: "Da gehört natürlich eine gewisse Disziplin dazu"

In der neuen BVB-Spitze, zu der noch Sven Mislintat als Technischer Direktor stößt und weiterhin auch Hans-Joachim Watzke gehört, der sich erst 2025 endgültig aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird, seien "die Verantwortlichkeiten klar geregelt", so Kehl, "es gibt klare Zuständigkeiten." Und "wir haben sehr viel Kompetenz in unserem Bereich", zumal auch Berater Matthias Sammer weiter mitmischt.

"Das muss in die gleiche Richtung gehen, da gehört natürlich eine gewisse Disziplin dazu", weiß Kehl, der ein Ziel formuliert, dass ebenfalls ganz und gar nicht nach Abschied klingt: "Wir wollen versuchen, in den nächsten Jahren besser zu werden."