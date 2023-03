Kehl: "Das haben wir komplett selbst verschuldet"

Marius Wolf stapfte komplett bedient durch die Mixed Zone, der Frust bei BVB-Allrounder war zum Greifen. Während sich die Schalker Spieler noch feiern ließen, waren die Dortmunder Spieler mit hängenden Köpfen vom Gästeblock zurück in die Kabinen geschlichen. Zwei verlorene Punkte im Derby ärgerten auch Sebastian Kehl. Der Sportdirektor über…

… das Unentschieden: "Das ist unglaublich ärgerlich, weil komplett unnötig. Das muss man einfach so sagen. Wir haben in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gemacht, die Partie unglaublich kontrolliert, wir haben Schalke gegen den Ball kaum zur Entfaltung kommen lassen und mit Ball Lösungen gefunden und viele Torchancen herausgearbeitet. Das einzige Manko war, dass wir nur mit 1:0 in Führung gegangen sind. Das hätte in der ersten Halbzeit deutlich höher ausfallen können.

Da kommen wir in der zweiten Halbzeit schlecht rein, haben es insgesamt nicht mehr so kontrolliert gemacht und das Spiel sehr viel wilder gestaltet. Und trotzdem hatten wir mit dem 2:1 und danach noch genug Möglichkeiten, um dieses Spiel für uns zu gestalten, was wir mehr als verdient gewesen hätten. Deswegen sind wir sehr enttäuscht."

… die Schalker Treffer: „Wir hätten uns bei den beiden Gegentoren bereits in der Entstehung besser verhalten können. Auch am Ende können wir das gerade beim zweiten besser verteidigen. Tore fallen meist aus Fehlern, die haben wir bei den Toren gemacht. So war es relativ einfach für Schalke, gerade beim zweiten Tor: Ein langer Ball, hoch in den Sechzehner.

Sie haben mit vielen langen Bällen gearbeitet, viel mehr Mittel hatten sie nicht. Sebastian Kehl

Schalke hat viel mit langen Bällen agiert, viel mehr Mittel hatten sie nicht. Und trotzdem hat es für einen Punkt gereicht. Dafür werden sie sich feiern, deswegen war die Stimmung hier im Stadion aus Sicht der Schalker sehr gut. Aber wir hätten es nicht so weit kommen lassen dürfen. Das haben wir komplett selbst verschuldet.

Kehl ehrlich: "An der ein oder anderen Stelle hat uns der Fokus gefehlt"

… Nachlässigkeiten nach der Pause: "Ich würde nicht komplett von mir weisen wollen, dass wir in der zweiten Hälfte gedacht haben, es ginge von alleine und mit nicht ganz so viel Konzentration, vielleicht aufgrund der Dominanz und Spielkontrolle vor der Pause. Dann kommt man sehr unnötig in diese Situation, dass man sich fragt, warum es hier Unentschieden steht. Da hat uns an der einen oder anderen Stelle die Klarheit und der Fokus gefehlt, dieses Spiel für uns klar zu entscheiden."

… mögliche Müdigkeit nach dem Spiel bei Chelsea am Dienstag: "Wir sind mehr gelaufen, hatten mehr Ballbesitz, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Alle Daten sprechen für uns. Eine physische Schwäche habe ich nicht ausgemacht, das waren andere Themen. Ich fand auch, dass dieses Spiel nach Chelsea das richtige für uns war. Die Mannschaft hat sich in den ersten 45 Minuten sehr gut darauf eingelassen."

… die Stimmung: "Heute sind wir enttäuscht. Wir haben definitiv zwei Punkte verloren. Gleichwohl würde ich den Blick etwas weiter fassen wollen. Wir haben von den letzten neun Bundesliga-Spielen acht gewonnen und eines unentschieden gespielt. Nächste Woche haben wir ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln, um gut in die Länderspielpause zu kommen und danach kommt Bayern München.

Heute tut es weh, ich bin ärgerlich. Das habe ich bei der Mannschaft auch gespürt, weil wir zwei Punkte verschenkt haben. Ansonsten sind wir voll in der Spur. Ich hoffe nicht, dass uns diese zwei Punkte am Ende komplett wehtun."

Kehl lobt Guerreiro

… Raphael Guerreiro auf ungewohnter Position als Achter: "Er hat das sehr gut gemacht, nicht nur wegen des Tores, er war immer wieder aktiv in den Ballaktionen. Es war ein Spiel, wo wir im Mittelfeld gegen die mannorientierte Ausrichtung der Schalker ein fußballerisches Element bringen wollten."

… die Ausfälle: "Marco Reus, Julian Brandt, Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko, Gregor Kobel haben gefehlt. Wir hatten die Bank in den ersten Januar-Wochen komplett voll. Trotzdem war der Kader heute auch in der Breite in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen. Das war kein qualitatives Problem, auch nicht der Spieler die reingekommen sind.

Heute war es aber womöglich weniger Einfluss von außen. Wir haben viele Spiele durch Einwechslungen entschieden. Dafür gibt es aber keine Garantie, sonst wäre es ja einfach."