Keeper Weiner bleibt Kiel bis 2027 erhalten

Im Samstagabendspiel setzte sich Holstein Kiel dank eines 3:0-Erfolgs gegen Hannover zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Liga, schon zuvor vermeldete der Verein gute Neuigkeiten für seine Fans: Torhüter Timon Weiner hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Störchen um drei Jahre bis 2027 verlängert. Der 24-Jährige hütet seit dem 4. Spieltag das Kieler Tor, hielt in 14 Einsätzen fünfmal die Null und kam auf einen kicker-Notenschnitt von 3,08. Er habe sich "in dieser Saison zu einem verlässlichen Rückhalt entwickelt", betonte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver. "Daher freuen wir uns sehr, dass wir Timon langfristig an uns binden können."