Keeper Luthe fehlt Union bei der Rückkehr der Ultras

Die Alte Försterei ist gegen Köln erstmals wieder "richtig" ausverkauft. Trainer Urs Fischer hofft auf mehr Tore durch die größere Zuschauerunterstützung.

Es ist angerichtet. Das Stadion An der Alten Försterei wird am Freitag bei der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erstmals seit dem Heim-Derby gegen Hertha BSC (2:0) am 20. November wieder komplett gefüllt sein.

Seinerzeit fand das Stadtduell unter 2G-Bedingungen statt. Diesmal sind für die Zuschauer vorab alle Beschränkungen der letzten Monate gefallen, auch die Maskenpflicht. In den Innenräumen der Haupttribüne sind lediglich Mitarbeiter des Vereins und Medienvertreter verpflichtet, Mund und Nase zu bedecken.

Ultras kündigen Rückkehr an

Auf den Zuschauertraversen soll dagegen wieder Normalität einkehren. Die Union-Ultras, die in der Bundesliga über zwei Jahre lang weder verbal mit Gesängen und Sprechchören noch plakativ mit Transparenten und Choreographien aufgetreten waren, haben dem Verein ihre Rückkehr angekündigt. Das sagte Klub- und Stadionsprecher Christian Arbeit am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Trainer Urs Fischer freut sich auf einen weiteren möglichen Schritt in Richtung Normalität im Rahmen der seit dem Frühjahr 2020 andauernden Pandemie. "Ich hoffe, dass es möglich ist und dass es sich wieder gleich anfühlt. Es braucht Zeit. Wir freuen uns wieder auf volle Stadien, auch wenn wir uns ein bisschen an das andere gewöhnt haben", sagte der Schweizer.

Fischer will mit Fans "die Barriere überwinden"

Fischer würde es gefallen, wenn mehr Fans zugleich mehr Tore für seine Mannschaft bedeuten würden. In fünf der letzten sieben Bundesliga-Begegnungen war Union kein Treffer gelungen. "Ich hoffe, das Publikum hilft ein bisschen, die Barriere zu überwinden", so der 56-Jährige. Mit einem Dreier würde Union endlich die 40-Punkte-Marke knacken und an Köln in der Tabelle vorbeiziehen.

Der Rivale aus dem Rheinland wird dabei nicht freiwillig mitspielen, zumal der Gegner mit dem Ex-Unioner Steffen Baumgart einen hochmotivierten Trainer mitbringt. Mit seinem früheren Arbeitgeber Paderborn konnte Baumgart bei den heimstarken Köpenickern bereits zwei Pflichtspiele gewinnen.

Fischer erwartet einen stürmischen FC. "Köln hat einen guten Lauf. Sie haben vorn mit Sebastian Andersson und Anthony Modeste zwei Zielspieler und kommen immer wieder gefährlich über die Seite und haben eine sehr hohe Präsenz im Strafraum. Man darf sie nicht flanken lassen", so Fischer.

In personeller Hinsicht sind fast alle Unioner an Bord. Von den Stammkräften muss allerdings Torwart Andreas Luthe (muskuläre Probleme) passen. Für ihn darf Frederik Rönnow ran. Im Angriff ist Anthony Ujah keine Option. Den Angreifer erwischte ausgerechnet vor dem Match gegen seinen Ex-Klub eine Grippe.