Keeper Lukas Schellenberg kehrt zu Rot-Weiß Erfurt zurück

Schon in der Jugend stand er hier zwischen den Pfosten, nun kehrt er in die Landeshauptstadt Thüringens zurück: Lukas Schellenberg wechselt vom Zweitligisten FC Ingolstadt zum Oberligisten FC Rot-Weiß Erfurt.

Der heute 21-jährige Lukas Schellenberg war bereits in seiner Jugend (von 2014 bis 2015) im Erfurter Nachwuchsbereich aktiv und gelangte über die Station 1. FC Kaiserslautern im Jahr 2018 zum FC Ingolstadt. Nach vier Jahren bei den Schanzern wechselt Schellenberg nun ablösefrei zurück nach Erfurt.

Beim FC Ingolstadt gehörte Schellenberg seit 2019 zum Kader der ersten Mannschaft, für die er ein Pflichtspiel im Landespokal absolvierte. Für die zweite Mannschaft des FC Ingolstadt in der Bayernliga Süd stand Schellenberg in der letzten Saison 21-mal in der Startelf und blieb dabei in fünf Partien ohne Gegentor. "Mit Lukas Schellenberg komplettieren wir unser Torwartteam", sagt Fabian Gerber, Trainer beim FC Rot-Weiß Erfurt, auf der RWE-Homepage. "Lukas verfügt in seinem jungen Alter bereits über viel Erfahrung, weiß um die Ansprüche beim FC Rot-Weiß Erfurt und wird eine Bereicherung fürs Team sein."

Schellenberg ist nach Angreifer Romario Hajrulla und Mittelfeldmann Angelos Kerasidis (beide Carl Zeiss Jena) der dritte Winterneuzugang für Erfurt.