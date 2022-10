Keeper Drewes erleidet Muskelfaserriss

Sandhausens Schlussmann Patrick Drewes fällt vorerst aus. Der Torhüter verletzte sich beim Weiterkommen des SVS im Pokal gegen den Karlsruher SC (8:7 i.E.).

Laut einer Mitteilung des SVS am Donnerstag via Twitter erlitt Drewes einen Muskelfaserriss in der rechten Wade und fällt erst einmal aus.

Der 29-Jährige Keeper hatte sich in der 95. Minute der Pokalpartie vertreten und dabei die Verletzung zugezogen. Nach Behandlungspause spielte Drewes dennoch bis kurz vor Ende der Verlängerung weiter.

Drewes' Ersatzmann Nikolai Rehnen avancierte im fälligen Elfmeterschießen zum Sandhäuser Helden, indem er nach 15 Treffern in Folge den letztliche entscheidenden Versuch des Karlsruhers Marcel Franke parierte.