Kean vor Fiorentina-Wechsel

Moise Kean (24) verlässt Juventus Turin ein zweites Mal: Nur ein Jahr nach seiner Festverpflichtung steht der Angreifer unmittelbar vor einem Wechsel zur AC Florenz. Am Sonntag kam Kean in Florenz an - und soll am heutigen Montag einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2029 unterzeichnen. Die Sockelablöse soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei rund 13 Millionen Euro bewegen.