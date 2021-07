Kayo wird an Viktoria Berlin verliehen

Der VfL Wolfsburg verleiht Bryang Kayo für ein Jahr an Viktoria Berlin. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt.

Der US-Amerikaner kam im vergangenen Jahr vom Orange County SC zum VfL Wolfsburg, bei dem er in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kam. Acht Partien hatte er für die Wölfe bestritten, ehe die Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde.

Bereits am Donnerstag absolvierte der junge Mittelfeldspieler seine erste Trainingseinheit bei den Berlinern. "Bryang ist ein Spieler, den wir so noch nicht in unserem Kader haben", wird Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato in der Meldung der Berliner zitiert. "Er bringt eine unglaubliche Dynamik mit und hat heute einen sehr guten Eindruck hinterlassen."

Auch Kayo äußerte sich: "Nachdem ich vergangene Saison Erfahrungen in der Regionalliga sammeln durfte, freue ich mich sehr auf die Herausforderungen der 3. Liga und natürlich auch auf Berlin."

Viktoria Berlin ist in der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen. Das Auftaktspiel gewannen die Berliner mit 2:1 gegen Viktoria Köln. Am kommenden Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker.de) sind sie zu Gast bei Eintracht Braunschweig.