Kaymer feiert Premierensieg auf der LIV-Tour

Martin Kaymer siegt zum ersten Mal auf der LIV-Tour. Mit seinem Team holt er in Houston den Titel. Nun geht es für ihn zu einem Ort, den er bestens kennt.

Turniersieger in Houston: Kalle Samooja, Adrian Meronk, Kapitän Martin Kaymer und Richard Bland (Cleeks GC, v.l.). picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Martin Kaymer hat seinen ersten Sieg auf der LIV-Tour geholt. Der 39-Jährige aus Mettmann gewann am Sonntag (Ortszeit) beim Turnier in Houston mit den "Cleeks" die Teamwertung. Im Einzel-Ranking belegte Kaymer nach drei Runden im Golf Club von Houston den geteilten neunten Platz. Den Sieg und die vier Millionen US-Dollar Preisgeld sicherte sich der 33 Jahre alte Mexikaner Carlos Ortiz.

"Zum ersten Mal haben wir diese wunderschöne Trophäe gewonnen. Ich bin wirklich sehr stolz auf das Team", sagte "Cleeks"-Kapitän Kaymer. Ab diesem Donnerstag wird der Rheinländer bei den US Open in Pinhurst im US-Bundesstaat North Carolina antreten. Vor zehn Jahren hatte er genau hier die US Open 2014 souverän gewonnen und den zweiten Major-Titel seiner Karriere perfekt gemacht. Durch den Sieg hatte er sich ein zehnjähriges Startrecht für die US Open gesichert.

LIV-Tour Sportswashing-Vorwürfen ausgesetzt

2022 war Kaymer dann auf die umstrittene LIV-Tour gewechselt. Die Golf-Serie stehen wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Image aufzubessern.

Weitere Resultate vom Wochenende

US-PGA-Tour in Dublin/Ohio (20,0 Mio. US-Dollar, Par 72)

1. Scottie Scheffler (USA) 280 Schläge (67+68+71+74); 2. Collin Morikawa (USA) 281 (68+74+68+71); 3. Adam Hadwin (Kanada) 284 (66+72+72+74); 4. Christiaan Bezuidenhout (Südafrika) 285 (72+67+74+72); 5. Sepp Straka (Österreich) 286 (72+70+68+76); Matthew Fitzpatrick (England) 286 (73+70+74+69); Ludvig Aberg (Schweden) 286 (68+72+72+74); 8. Hideki Matsuyama (Japan) 287 (73+70+74+70); Im Sungjae (Südkorea) 287 (76+71+67+73); Xander Schauffele (USA) 287 (68+73+71+75); Tony Finau (USA) 287 (71+70+73+73); ... Stephan Jäger (München) 150 (75+75)

Europa-Tour in Helsingborg/Schweden (2,0 Mio. US-Dollar, Mixed, Par 72)

1. Linn Grant (Schweden) 271 Schläge (67+68+71+65); 2. Calum Hill (Schottland) 272 (69+67+67+69); Sebastian Söderberg (Schweden) 272 (63+66+66+77); 4. Andy Sullivan (England) 275 (69+69+67+70); Alex Fitzpatrick (England) 275 (65+71+70+69); Johanna Gustavsson (Schweden) 275 (70+67+70+68); 7. Nicole Broch Estrup (Dänemark) 276 (71+66+71+68); Nacho Elvira (Spanien) 276 (73+66+69+68); Nastasia Nadaud (Frankreich) 276 (73+67+66+70); Ugo Coussaud (Frankreich) 276 (72+65+72+67); Jens Dantorp (Schweden) 276 (68+67+70+71); ... 39. Yannik Paul (Mannheim) 282 (70+70+70+72); 46. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 284 (73+67+68+76); 51. Hurly Long (Heidelberg) 285 (71+69+72+73); Olivia Cowan (Sankt Leon-Rot) 285 (70+72+71+72); Marcel Siem (Ratingen) 285 (74+66+75+70); Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) 143 (71+72); Patricia Isabel Schmidt (Göppingen) 145 (73+72); Laura Fünfstück (Neuhof) 146 (74+72); Marcel Schneider (Pleidelsheim) 154 (78+76)