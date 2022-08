Kaum verändert, noch eingespielter: Wer stoppt eigentlich Magdeburg?

Erstmals seit der Spielzeit 2001/02 startet der SC Magdeburg als Titelverteidiger in eine Bundesliga-Saison. Mit Blick auf den kaum veränderten Kader stellt sich die Frage: Wer soll den Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt eigentlich stoppen?

Die letzte Saison

Die Magdeburger legten eine denkwürdige Saison 2021/22 hin, gewannen ihre ersten 16 Ligaspiele allesamt. Mit sechs Punkten Vorsprung holte der SCM am Ende die erste deutsche Meisterschaft seit dem Jahr 2001. Das Double verpasste der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt nur knapp - im Finale unterlag die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert Rivale Kiel (21:28). Ähnlich bitter verlief das Endspiel in der European League gegen Gastgeber Benfica Lissabon (39:40 n.V.). Die erste nationale Meisterschaft seit über zwei Jahrzehnten überstrahlte aber jedweden Rückschlag.

Die Neuzugänge

Große Veränderungen im Kader gibt es in Magdeburg nicht. Mit dem Schweizer Nationalkeeper Nikola Portner und Mindens Kreisläufer Lucas Meister wurde direkter Ersatz für die abgewanderten Jannick Green (Paris Saint-Germain) und Magnus Gullerud (Kolstad) geholt.

Der Kader

Die spannendste Position im Kader ist sicherlich die zwischen den Pfosten, wo mit Green der Stammkeeper wegfällt. Wie schnell kann sich Portner, der in der Vorbereitung Lust auf mehr machte, in der Bundesliga zurechtfinden? Ist Green-Ersatz Mike Jensen bereit für eine noch zentralere Rolle? Ansonsten blieb der Meisterkader eigentlich zusammen und muss in der kommenden Saison den gleichen Hunger entwickeln wie in der letzten. Besonders der rechte Rückraum des SCM mit Omar Ingi Magnusson und Kay Smits (wechselt im nächsten Sommer nach Flensburg) ist eine echte Waffe.

Die Starttermine in der neuen Saison

Die neue Spielzeit beginnt für den SCM direkt mit einer Titelchance. Der nationale Supercup in Düsseldorf am 31. August gegen den THW Kiel wird die erste echte Bewährungsprobe und eine Chance zur Revanche für das verlorene Pokalfinale. In der Liga will Magdeburg gegen die Aufsteiger Hamm-Westfalen (H) und Gummersbach (A) erste Statements setzen. Schon ab 15. September kommt die große Belastung mit der Champions-League-Gruppenphase hinzu.

Die Aussichten

Spannend zu sehen sein wird, wie sich Magdeburg mit der Rolle des Gejagten anfreunden kann und vor allem die Belastung in der Königsklasse wegsteckt. In der Vorbereitung marschierte der SCM von Sieg zu Sieg, zeigte sich schon wieder angriffslustig. Spielt sich Wiegerts Team in einen Rausch wie letzte Saison, wird es schwer zu stoppen sein. Magnusson & Co. sind eingespielter denn je, was es der Konkurrenz zusätzlich erschweren wird. Der Weg zur deutschen Meisterschaft führt über Magdeburg.